Tra poesia e fotografia, i vincitori del premio Primoli

Giorgiomaria Cornelio per la poesia italiana, Marine Messina per il romanzo francese e Giorgia Masia per la fotografia sono i vincitori dei premi Primoli 2022.

La Fondazione Primoli, impegnata sin dal 1928 nella promozione della cultura letteraria e artistica fra Italia e Francia, assegna ogni anno tre premi internazionali dedicati alla figura del suo fondatore Giuseppe Primoli: un premio per la fotografia, nell’intento di ricordare l’opera fotografica di Giuseppe Primoli e di promuovere la ricerca e la produzione di giovani fotografi (in ogni edizione il premio è dedicato a un tema differente); due premi letterari, per il romanzo e per la poesia, nell’intento di promuovere le opere prime di giovani autori, sotto i 35 anni, di lingua italiana e francese, e incoraggiare così giovani talenti.

Le commissioni esaminatrici si fanno un punto d’onore nell’essere totalmente indipendenti da logiche editoriali o accademiche: ne è garante l’autorevolezza della Fondazione, che svolge la sua attività da quasi un secolo, sempre impostata sulla qualità scientifica delle sue iniziative e dei suoi organi scientifici, presieduti dai più celebri studiosi italiani, da Mario Praz a Ettore Paratore a Massimo Colesanti.

I vincitori dell’edizione 2022 sono – Poesia italiana: Giorgiomaria Cornelio con la raccolta La consegna delle braci pubblicata da Luca Sossella editore.

– Romanzo francese: Marine Messina con Le vertige des acrobates pubblicato da Presses Universitaires de Vincennes “Singulières migrations” – Fotografia: Giorgia Masia con il progetto Barcellona ogni angolo è arte.

Menzione speciale a Irene Carnevale con il progetto Io vengo dalla luna // MAAM edition.

I vincitori riceveranno il premio mercoledì 31 maggio alle 18 nella sala della Biblioteca della Fondazione Primoli.

Contestualmente sarà inaugurata la mostra dei due progetti fotografici premiati, che si potrà visitare fino al 16 giugno.

