PRESENTATO A BARILE IL LUCANUM CON LE PRO LOCO DELLA BASILICATA

BARILE –– In occasione della XXV edizione della Sagra di Qualità “Festival dell’Aglianico del Vulture e Tumact Me Tulez” è stata presentata l’altra sera l’ultima versione del “Lucanum il gioco con le Pro Loco della Basilicata” frutto dell’accordo di collaborazione tra la società innovativa pmi iInformatica e Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata.

Alla cerimonia di presentazione in piazza Garibaldi con lo sfondo della suggestiva Fontana dello Steccato (anno 1700) sono intervenuti Antonio Murano, Sindaco di Barile, Daniele Bracuto, Presidente Pro Loco Barile, Rocco Franciosa, Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata, Vito Santarcangelo, Amminstratore iInformatica e Nicolò Montesano della pmi iInformatica srls. “Esprimiamo viva soddisfazione per l’opera di promozione turistica territoriale realizzata – ha sottolineato Rocco Franciosa, Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata – che testimonia l’importante e fruttuosa collaborazione avviata con la pmi iInformatica srls.

Pensiamo – ha proseguito Franciosa – che il Lucanum possa essere un valido strumento di valorizzazione del patrimonio culturale per far conoscere alle nuove generazioni e non solo, le peculiarità dei piccoli borghi lucani, immaginando di coinvolgere il mondo della scuola con il protocollo in essere tra il Miur e l’Unpli, con iniziative mirate da programmare con le singole Pro Loco nei vari istituti scolastici di ogni ordine e grado”.

L’amministratore della pmi iInformatica e ideatore del gioco da tavola, Vito Santarcangelo ha rimarcato “la collaborazione con il mondo Pro Loco lucano ha consentito di realizzare una nuova versione del gioco, che con il contributo attivo di 84 Pro Loco, ci ha permesso di realizzare un book con 840 domande in italiano ed in inglese”.

Il Lucanum con le Pro Loco della Basilicata è un viaggio alla scoperta delle tipicità enogastronomiche, storiche, monumentali, culturali e paesaggistiche della nostra amata regione.

Nel book oltre ai loghi delle Pro Loco aderenti sono presenti anche tutti i nomi degli autori delle domande di ogni singola Pro Loco, simbolo della coralità e sinergia territoriale alla base dell’opera.

Nel corso della presentazione è stato consegnato in dono dalla società pmi iInformatica Srls una copia del gioco ad ogni singola Pro Loco partecipante all’iniziativa.

L’opera è possibile acquistarla sul sito www.lucanum.it al prezzo di 15,90€, ma anche presso la libreria Di Giulio e SassiBookStore a Matera e presso Comic Store e Libreria Mondadori a Potenza.