“FESTIVAL DELL’AGLIANICO E TUMACT ME TULEZ” XXV EDIZIONE

BARILE – Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre 2019 nel centro storico di Barile, si svolgerà la sagra “Festival dell’Aglianico e Tumact Me Tulez” giunta alla XXV edizione.

Si inizia venerdì mattina con la celebrazione di “Barile Capitale per un giorno – Matera 2019 Capitale Europea della Cultura” promossa dal Comune di Barile, in collaborazione con l’istituto comprensivo e le associazioni del territorio, che ha voluto programmare un’intera giornata dedicata alla tradizione identitaria locale dal tema “Sheshe Anima e tradizione” con l’inaugurazione serale della manifestazione enogastronomica “Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture”.

Importante il traguardo raggiunto quest’anno dalla storica sagra barilese, non a caso in concomitanza con la duo decima quinta annualità, con il conferimento il 22 luglio 2019 del marchio “Sagra di Qualità” presso il Senato della Repubblica in Palazzo Madama da parte dell’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

L’evento barilese che quest’anno si svolgerà per tre giorni nel centro storico del borgo vulturino, prende il nome dal piatto tipico arbërëshe diffuso in paese già a partire dalla colonizzazione albanese avvenuta e resa stabile per le reali carte di franchigia concesse agli Shqiptari alla fine del XV secolo ovvero tagliatelle con mollica di pane fritta con noci tostate in un sugo di alici e filetto di pomodoro.

L’evento ha come obiettivo quello di valorizzare non solo l’enogastronomia barilese ma anche il suo centro storico nel ciclo della modernità tra la Fontana dello Steccato e piazza Dalla Chiesa attraversando corso Vittorio Emanuele.

Nell’alveo della degustazione di piatti tipici, in aggiunta, al sorseggio del vino Aglianico del Vulture DOC e DOCG, ci sarà l’affianco di stand espositivi delle più significative eccellenze enogastronomiche lucane finanche proposte dai singoli produttori nell’ottica di riferimento dedicata al pubblico amante altresì della buona musica live, pure presente.

Quest’anno la sagra si inserirà e farà da vagone al più generale contesto EuroCapitalistico in relazione a Matera – Basilicata 2019 a seguito dell’iniziativa suburbicana stimolante nel corso dell’annualità i singoli luoghi abitati regionali, nel caso specifico “Barile Capitale per un giorno” prevista per il giorno 4 ottobre 2019.

Programma TUMACT ME TULEZ 4-5-6 ottobre 2019 Barile (Pz)

BARILE CAPITALE PER UN GIORNO MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 4 ottobre 2019

Ore 9:15 Fontana dello Steccato – Largo Garibaldi

Incontro con Autorità civili e militari, scuola dell’I.C. Giovanni XXIII, Associazioni e cittadini

Ore 10:00 Ex Asilo Nido

Inaugurazione auditorium comunale intitolato a Pier Paolo Pasolini

Ore 11:30 Parco Urbano delle Cantine – Grotta della “Natività”

luogo naturale della scena del film “Il Vangelo secondo Matteo”

Ore 12:00 Parco Urbano delle Cantine

La cultura arbëreshë e la radice identitaria

Murales – Rievocazione popolare contadina – Balli della cultura arbëreshë – esposizione e degustazioni enogastronomiche

Ore 18:00 Palazzo Frusci

Inaugurazione mostra fotografica “ANIMA LUCANA” di C. Rubino, G. Silvano, G. Lepore

Ore 18:30 Aula Consiliare

Presentazione del libro “LOOKania” di A. D’Amato Ed. Universosud intereverrano Antonio Murano, Antonio Candela, Daniele Bracuto, Rocco Franciosa e Arsenio D’Amato.

Ore 19.00 Piazza Dalla Chiesa Radio Vulture Photo & Music

Ore 19:30 Centro Storico

Apertura “Itinerari del gusto” stand enogastronomici locali e degustazione di TUMACT ME TULEZ e Aglianico del Vulture

Ore 20:30 Centro Storico

Musiche itineranti della Tradizione

Ore 21:30 Largo Garibaldi

Concerto – Davide Brienza in “Toccata e fuga” – cantautorato da viaggio

5 ottobre 2019

Ore 16:30 Piazza Dalla Chiesa

Laboratorio per bambini di pasta fresca a cura della socia Pro Loco Barile, chef Silvana Felicetta Colucci del Ristorante Pizzeria Lago Grande Monticchio

Ore 17:00 Sede Pro Loco, Piazza Dalla Chiesa

Inaugurazione mostra fotografica “Cuochi e Cucinieri” di Mauro Di Leva

Ore 18:00 Palazzo Frusci

La mostra fotografica “Anima Lucana” raccontata dagli autori Giacomo Silvano, Chiara Rubino e Giuseppe Lepore.

Ore 18:30 Aula Consiliare

Presentazione del libro “La casa delle favole” di Carmine Donnola interverranno Giovanna Cuoco, Giuseppe Melillo, Daniele Bracuto Rocco Franciosa e Antonio Murano.

Ore 19.00 Piazza Dalla Chiesa Radio Vulture Photo & Music

Ore 19:30 Centro Storico

Apertura “Itinerari del gusto” stand enogastronomici locali e degustazione di TUMACT ME TULEZ e Aglianico del Vulture

Ore 20:30 Piazza C.A. Dalla Chiesa

Mirko Gisonte and his guitar

Ore 22:00 Largo Garibaldi

Concerto Blue Cat Blues, musica blues

6 ottobre 2019

Ore 11:00 Visite guidate, degustazioni e pranzo presso le Cantine Barilesi aderenti per info: 328 9731659

Ore 16:00 Piazza Dalla Chiesa

LUDOPARK giochi da tavola per bambini, progetto realizzato da Zio Ludovico odv con Fondazione Matera Basilicata 2019 per Progetti di Comunità

Ore 18:00 Largo Garibaldi

Presentazione LUCANUM il gioco con le Pro Loco della Basilicata. Interverranno Antonio Murano, Daniele Bracuto, Rocco Franciosa, Vito Santarcangelo e Nicolò Montesano



Ore 19:30 Centro Storico

Apertura “Itinerari del gusto” stand enogastronomici locali e degustazione di TUMACT ME TULEZ e Aglianico del Vulture

Ore 20:30 Piazza C.A. Dalla Chiesa

Giovani talenti Barilesi in concerto

Ore 22:00 Largo Garibaldi

Concerto Voci del Sud, musica popolare