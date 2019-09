La cantautrice Rosmy tra le protagoniste di “”Viaggio lucano

La cantautrice Rosmy è tra le protagoniste, in qualità di attrice, di “Viaggio lucano – prima parte: donne lucane”, un docufilm diretto da Nevio Casadio, prima opera della “Trilogia di un nuovo viaggio lucano”, che omaggia le donne della Basilicata.

Il docufilm sarà presentato per la prima volta domani, martedì 24 settembre, all’Istituto Cervantes di Napoli (Via Nazario Sauro 23 – ore 17.30 – Ingresso libero) nell’ambito della XXI edizione del “Napoli Film Festival”, in programma dal 23 al 30 settembre.

Il brano “Ho scelto di essere libera”, tratto dal disco di Rosmy “Universale”, è parte della colonna sonora di “Viaggio lucano – 1^ parte: donne lucane”.

Al seguente link è visibile il video www.youtube.com/watch?v=vVrVYkbWM2Y.

“La donna Lucana è forza arcaica, legata al suo passato – afferma Rosmy – è umiltà, la maggior parte erano braccianti agricole, ed è musicalità basta pensare alle “donne piangenti” che Ernesto De Martino definisce “le prefiche”, donne pagate per piangere il defunto in un lamento ritmico sempre più incalzante fino a un momento di estasi.”

È attualmente in radio il singolo “Fammi credere all’eterno”, brano che Rosmy ha presentato con successo al Festival Show. È online anche il video che vede tra i protagonisti Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, premiato alle giornate del cinema di Maratea per l’originalità e definito “Short Music Movie”: youtube.com/watch?v=1L5p9IL5568 .

Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, si è distinta in questi anni per il suo impegno nell’affrontare con la sua musica tematiche sociali importanti come: il bullismo, il “ghosting”, l’eutanasia, l’indifferenza della gente e la frenesia del mondo moderno.

E’ una cantautrice, attrice e interprete erede della famiglia Trichitella, musici e girovaghi di arpa e violino, che hanno portato a New York e Parigi la tradizione “dell’arpa Viggianese”.

La sua voce è presente in vari spettacoli teatrali portati in scena in diverse città italiane recitando e cantando in importanti Festival con Moni Ovadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e Rodolfo Maltese del Banco del Muto Soccorso. È vocalist del gruppo “The Music Family” dei fratelli Tempone.

Il suo percorso musicale come cantautrice inizia nel 2016. Proprio in quell’anno con “Un istante di noi”, prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi si aggiudica il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 2016” e il premio “Miglior brano radiofonico”.

Con il singolo “Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo disco d’esordio, “Universale”, anticipato in radio dal singolo “L’amore è rincorrersi”.

Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in Finale a Sanremo Rock 2019 con il brano

“Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Nell’estate del 2019 ha calcato il palco del Festival Show nelle date di Jesolo e di Mestre.