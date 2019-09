Matera2019, l’impatto dei grandi eventi sui territori

Domani, 18 settembre, importante convegno alla Fiera del Levante

Domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 10:00 in Fiera del Levante, a Bari, nella sala 1 del Padiglione n.152 della Regione Puglia, un importante evento sul tema della sostenibilità e dell’impatto socio economico dei grandi eventi sui territori.‬

‪ “Da Expo 2015 a Matera 2019, guardando le Olimpiadi invernali Milano-Cortina ed i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026”.‬

‪Si tratta di una occasione preziosa per raccogliere testimonianze e lavorare nella prospettiva di una sinergia comune fra i territori in chiave di programmazione e di sviluppo, puntando ad una forte eredità nel tempo con il coinvolgimento di cittadini, imprese e un solido partenariato pubblico-provato. ‬

‪Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione, Emiliano, del Presidente Nuova Fiera del Levante, Ambrosi, del sindaco di Matera, De Ruggieri e del presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Adduce, i lavori proseguiranno con due panel complementari ed integrati.‬

‪ “Matera 2019: il paradigma e la sfida di co-creazione con i cittadini già vinta nell’anno da Capitale Europea della Cultura” e “La sfida dell’anno 2026: un ponte fra Nord e Sud del Paese con Olimpiadi invernali Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo di Taranto”.‬

‪A seguire, la tavola rotonda “La Sostenibilità ambientale e l’impatto socio-economico sui territori dei Grandi Eventi. Sinergie istituzionali per uno sviluppo coordinato”, con il confronto fra sindaci e delegati delle città di Matera, Cortina d’Ampezzo, Taranto e Bari. ‬

‪In chiusura, la proiezione del documentario ideato e prodotto da TRM network ed RVM Broadcast “19 gennaio 2019: il film”, il primo giorno da “Capitale” raccontato dai cittadini.‬

‪L’intero evento sarà trasmesso in diretta su TRM Network (canale 16 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata; canale 519 della piattaforma Sky, in streaming su sito e app TRMtv e su canale Youtube TRMh24fent).‬