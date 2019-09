ASSEGNATA GESTIONE CENTRO MIGRANTI PALAZZO S. GERVASIO

Saranno garantiti, tra gli altri, i seguenti servizi: ambulatorio medico gestito a cura dell’Asp di Venosa; prenotazione del lavoro a cura del Centro per l’impiego di Lavello; navetta per il trasporto per e dai luoghi di lavoro.

Dopo una sola settimana dalla scadenza dell’Avviso pubblico per la gestione del Centro di accoglienza dell’ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, per lavoratori migranti stagionali occupati nella filiera della raccolta del pomodoro, il Dipartimento Presidenza della Giunta comunica di aver proceduto tempestivamente alla valutazione delle candidature e all’assegnazione del servizio all’associazione di volontariato Lucania Word.

Nel centro di accoglienza, un immobile di proprietà della Regione Basilicata, ai lavoratori stagionali saranno garantiti, in particolare, oltre a alloggio, servizi igienici, punti cottura cibi, i seguenti servizi: ambulatorio medico gestito a cura dell’Asp di Venosa; prenotazione del lavoro a cura del Centro per l’impiego di Lavello; navetta per il trasporto per e dai luoghi di lavoro.

Tutto quanto, sottolinea la Presidenza della Regione Basilicata, nell’ambito dell’applicazione del Protocollo d’intesa per la lotta al caporalato sottoscritto con il Ministero dell’Interno e con la Prefettura di Potenza e, per la prima volta dal 2014, con l’utilizzo di fondi comunitari rivenienti dal Pon Inclusione, cofinanziato dal Fse 2014-2020.