GRANDE SUCCESSO PER IL FESTIVAL DELLA MODA A BRACCIANO

Alta moda e pubblico delle grandi occasioni in piazza IV Novembre per l’evento patrocinato dall’amministrazione comunale

Si è svolto nella splendida cornice di Piazza IV Novembre il Festival della Moda, format dedicato alla bellezza e alle nuove tendenze dello star system nazionale e internazionale organizzato da Stefano Raucci, voce e volto di RadioRadio, e Sabina Prati, titolare dell’agenzia Sabina Prati Eventi Moda protagonista da anni sulle passerelle di Alta Roma.

Lo spettacolo è stato inserito nel programma degli eventi estivi dall’amministrazione comunale di Bracciano, guidata dal sindaco Armando Tondinelli, ed è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che fin dall’inizio ha gremito la piazza.

Lo show condotto da Stefano Raucci ha visto sfilare in apertura Adele Del Duca, formatrice della celebre Accademia Altieri e stilista dalle doti eccellenti. La sua collezione dedicata all’estate, realizzata con fibre e tessuti naturali, ha subito colto nel segno; applausi a scena aperta anche per la collezione alta moda di Mara Spose Atelier, che dopo la collezione di abiti da cerimonia è tornata sulla scena con gli abiti da sposa artigianali, vera delizia per gli occhi del numerosissimo pubblico. Applausi a scena aperta anche per gli abiti del noto stilista napoletano Gianni Cirillo, più volte premiato con riconoscimenti nazionali e internazionali, reduce da Alta Roma.

A premiare gli stilisti, insieme agli organizzatori del Festival della Moda Stefano Raucci e Sabina Prati, è intervenuta l’Assessore alle Politiche Culturali di Bracciano Claudia Marini, che nel portare i saluti del sindaco e dell’intera amministrazione, ha ricordato anche gli appuntamenti futuri della bellissima estate braccianese, ricca di eventi da non perdere.

Tra un quadro moda e l’altro è intervenuta Francesca Barraco, che ha coinvolto alcuni spettatori con numeri di magìa di grande effetto.

“Ringraziamo per il patrocinio e la disponibilità l’amministrazione comunale di Bracciano, il sindaco Armando Tondinelli e l’assessore alle Politiche Culturali Claudia Marini – hanno commentato a fine spettacolo gli organizzatori Stefano Raucci e Sabina Prati -, la presenza nel cartellone degli eventi estivi di un comune così prestigioso e l’affluenza di un pubblico così partecipe e numeroso ci ha reso particolarmente felici. Grazie di cuore, Bracciano”.

Nelle foto: gli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci