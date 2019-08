Hub digitale e Casa delle Tecnologie a Matera

La Giunta comunale di Matera ha approvato il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile dell’ex ospedale di San Rocco, oggi sede dell’hub digitale per la ricerca e l’innovazione tecnologica.

648mila euro l’importo delle opere da realizzare, compresi gli arredi, per allestire gli uffici del Cnr e delle 13 aziende che insedieranno nell’edificio.

Lunedì sarà pubblicata la gara d’appalto con scadenza 2 settembre. Il cantiere sarà consegnato il 24 settembre per permettere lo svolgimento delle riprese del film Bond 25 e dovranno concludersi entro 30 giorni.

La giunta ha approvato, nella stessa seduta, anche lo schema di convenzione tra la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico e il Comune di Matera, per la realizzazione del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti”, in attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto del 5 giugno 2019, che approva il “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G”.

“Prende corpo il disegno del Comune, supportato dal Ministro Luigi Di Maio, con un investimento di 15 milioni di euro, sulla Casa delle tecnologie emergenti, di fare di Matera un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’innovazione.

Siamo consapevoli – ha sottolineato il Sindaco – che la nuova autonomia economica del Mezzogiorno passa dal legame forte tra identità e tecnica e abbiamo investito per far sì che la città abbia un ruolo centrale nelle dinamiche di sviluppo del settore dell’hi-tech. Entro l’autunno l’hub di San Rocco, riqualificato e rinnovato negli spazi e negli arredi, sarà disponibile per l’insediamento del Cnr e delle 13 imprese selezionate dal bando del Comune.

E’ questa la strada da seguire per costruire nuova storia e dare un futuro occupazionale a tanti giovani che operano nel settore dell’economia digitale”.