Harleysti di Basilicata tour 2019

Mercoledì 7 agosto 2019, alle ore 10.30, nella sede dell’associazione “Harleysti di Basilicata” in via Tirreno n. 63 a Potenza, si terrà la presentazione dell’evento “Basilicata Tour 019”.

Interverranno la presidente dell’associazione “Harleysti di Basilicata”, Carmela Cuomo, e il direttore dell’Apt, Mariano Schiavone.

Il “Basilicata Tour 2019” si svolgerà dal 14 al 17 agosto. Tutti i possessori di Harley-Davidson® provenienti dall’Italia e dall’estero, avranno modo di esplorare e scoprire la Basilicata a bordo delle loro fiammanti moto.

L’evento nasce dalla volontà degli “Harleysti di Basilicata” e in particolare della presidente, la dott.ssa Carmela Cuomo, nota come biker Val Kyrja, una delle due uniche Harleyste donne in Basilicata, con l’idea di promuovere il territorio lucano e le tradizioni culturali così da unire due passioni: l’Harley e la propria terra.