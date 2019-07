DOMENICA 4 AGOSTO SFILATA GRANDI FIRME LA NUITE DE LA MODE A TURSI

Domenica, 4 agosto 2019 la città di Tursi ospiterà il Fashion Show più esclusivo e glamour dell’estate con diversi Fashion Designers provenienti da ogni parte d’Italia per presentare collezioni e pezzi iconici al ricco pubblico tursitano, e celebrare l’eccellenza del Made in Italy.

La Nuite de la Mode si svolgerà in P.zza Maria SS. di Anglona a partire dalle ore 21 con il Patrocinio del Comune di Tursi.

Un Fashion Show contornato da un’atmosfera magica, una scenografia spettacolare e giovani muse sfileranno sotto una pioggia di stelle grazie all’impegno del Beauty Center D’Errico che ha curato l’evento grazie all’ausilio del fotografo tursitano Domenico Donadio, da alcuni anni professionista di punta della moda italiana a Milano.

Il parrucchiere uomo/donna D’errico Riccardo lavora nel settore da oltre 20 anni, da semplice barbiere si è affermato come specialista nella cura del capello, tramandando le sue competenze ai figli diventati collaboratori nella gestione dell’azienda.

La professionalità, la serietà e la disponibilità contraddistinguono il salone di bellezza nel pieno centro tursitano. Per l’estate 2019 è stato il principale promotore della Nuit De La Mode per rendere possibili una sfilata di moda ad altissimi livelli nella sua amata Tursi.

Nel magnifico scenario incantato dei calanchi lucani nasce la città di Tursi, un piccolo e suggestivo borgo con un passato ricco di storia, arte e cultura. Le sue origini risalgono al V secolo d. C., quando i Saraceni decisero di creare la loro roccaforte in un punto strategico della città che gli permetteva di avere il pieno controllo del territorio sottostante e delle acque dello Ionio, per proteggersi così da eventuali attacchi nemici.

Tursi. alle porte delle acque cristalline dello Jonio, negli ultimi anni è diventata una delle mete più visitate della Basilicata. Numerosi turisti affollano le vie del centro e del centro storico, chiamato “Rabatana”.

La Rabatana che letteralmente vuol dire “tana degli Arabi”, ogni anno accoglie migliaia di visitatori, soprattutto stranieri, catturati dal fascino senza tempo di una location mozzafiato che domina dall’alto, a picco su un dirupo ed il mare all’orizzonte. Il turismo straniero ha dato nuova luce all’economia del posto, incentivando i diversi interventi di riqualificazione urbana.

Da antichi ruderi sono nate residenze private dotate di ogni comfort, case vacanza super accessoriate, bed&breackfast a 5 stelle e un relais di lusso che offre piatti della tradizione tursitana reinterpretati in chiave moderna. Un posto esclusivo per una clientela esigente e ricercata.

Il prestigio della città di Tursi potrebbe superare ogni aspettativa: la Rabatana tursitana, infatti, è stata candidata per il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità. Tale riconoscimento sarebbe un ulteriore motivo di orgoglio per la Terra che ha dato i natali ad Albino Pierro, poeta del ‘900 di fama mondiale che ha sfiorato per due volte il Premio Nobel per la Letteratura.

A condurre la serata sarà la splendida Ines Trocchia, modella italiana che ha partecipato in programmi televisivi di punta per gli appassionati di pallone, come Calciomercato, su Sportitalia, e TikiTaka, su Italia 1. Ha posato anche per alcune riviste importanti, da GQ Italia a Maxim Italia. Su instagram è seguita da quasi 500.000 seguaci.