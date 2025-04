Sabato e domenica due gare a Rotonda della competizione sportiva internazionale “PollinOrienteering”

Rotonda sarà protagonista di “PollinOrienteering” , l’evento di respiro internazionale organizzato da Asd Polisportiva Valle Argentino in collaborazione con Asd Sportleader, Asd Estrema Outdoor e Asd Terre dell’Orsomarso.

Dal 23 al 27 aprile in programma cinque giorni di gara, centinaia di atleti provenienti da Italia, Spagna, Ecuador, Angola, Camerun, Colombia, Romania, Cina, Norvegia, Germania, Svizzera, Israele e Lituania per un mosaico di lingue, culture e stili di gara.

Un evento internazionale patrocinato dalla Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso) e dalla Federazione Internazionale di Orientamento (Iof), con il sostegno di una fitta rete di partner istituzionali e tecnici.

Non si tratta solo di una manifestazione sportiva internazionale, ma anche un’autentica full immersion in un’alternanza di emozioni straordinarie da vivere nei piccoli borghi e nella natura incontaminata e selvaggia del Parco Nazionale del Pollino.

Gli eventi istituzionali che la caratterizzano sono: la XXX Coppa dei Paesi Latini, il Campionato Italiano Middle Co e la Coppa Italia Long Co.

Due le tappe di Rotonda, sabato 26 aprile la gara Co Sprint, nel centro storico del paese, con partenza e arrivo nella piazza principale e domenica 27 aprile, a Piano Pedarreto, (partenza e arrivo) tappa del campionato Middle CO – XXX Coppa dei Paesi Latini.

In tutto oltre 400 atleti in gara . Nel complesso si tratta di un progetto che intende sottolineare la stretta relazione che esiste tra sport e ambiente, esaltando il concetto di sviluppo sostenibile attraverso lo sport e promuovendo un territorio di bellezza incomparabile, incontaminata, ricco di storia, di cultura, di tradizioni popolari, di rinomata enogastronomia, di grande ospitalità.

“Siamo soddisfatti e orgogliosi di poter ospitare nel nostro territorio questa bellissima iniziativa di carattere internazionale che certamente gioverà all’economia locale durante i due giorni di gara – commenta il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno – e al contempo garantirà al nostro borgo una preziosa e diffusa visibilità che, in ottica futura, porterà indubbiamente ricadute positive sul comparto turistico”.

Dal punto di vista della ricettività tutta l’area vedrà tantissime strutture coinvolte nella ospitalità di atleti e delegazioni italiane ed estere.