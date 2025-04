Maratea lancia la stagione primaverile

La prima località a lanciare la propria “stagione primaverile” è Maratea. S’intitola proprio “Primavera a Maratea” il programma, che ha come signifiicativo sottotitolo “Un viaggio sensoriale tra musica, arte, tradizione, profumi e natura del Sud” e si svoilgerà dal 19 aprile al 21 giugno, quando il solstizio saluta la stagione gentile e accoglie l’estate.

Ecco le parole con cui il Comune presenta le iniziative.

Sabato 19 aprile, mentre il sole comincia a calare, Maratea si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi della primavera: la Via Crucis. Con oltre 60 figuranti, la rappresentazione coinvolge il pubblico in una danza silenziosa di sguardi e passi, che attraversano le vie del centro storico come un eco lontano, trasportando tutti in un viaggio emotivo che affonda le radici nella storia e nella fede.

Domenica 20 aprile e per i mesi di maggio e giugno, Maratea si veste di un’energia nuova. I Mercatini di Primavera animano le vie del Centro Storico, dove i profumi di paglia intrecciata e di tessuti lavorati a mano creano un’atmosfera intima e accogliente.

La sera della Domenica di Pasqua, 20 aprile, sarà la volta di “Ottanta e più”, un evento musicale che fa rivivere le melodie più amate di un’epoca, facendo ballare l’anima di chiunque si lascerà travolgere da questo tuffo nel passato musicale.

Per chi invece cerca un’esperienza intrisa di arte e cultura, il Palazzo De Lieto, scrigno di arte e storia, apre le sue porte, offrendo una visione profonda della storia artistica di questa terra.

Il sito ospita la mostra permanente del pittore lucano Angelo Brando e resterà aperto tutti i weekend fino al 22 giugno, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, mentre la domenica soltanto dalle 10 alle 12.30.

Non mancheranno poi rassegne culturali che arricchiranno il calendario con appuntamenti di riflessione e bellezza.

Dal 25 al 27 Aprile e dal 1° al 4 Maggio, Maratea si lascia pervadere dalla musica con diversi eventi di intrattenimento musicale in pieno Centro Storico, affiancati da momenti di svago dedicati alle famiglie e ai loro piccoli.

Dal 8 all’11 maggio, Maratea si immerge nella sua anima più profonda e spirituale con la Festa di San Biagio. La traslazione del busto del Santo, che scende dal monte per raggiungere il cuore del centro storico, è un momento carico di simboli e significato: un rito antico che attraversa i secoli e continua a parlare al presente.

Le strade si riempiono di canti, preghiere e volti raccolti, in un’atmosfera di intensa devozione che coinvolge l’intera comunità. È molto più di una celebrazione religiosa: è un’esperienza collettiva di identità e appartenenza, capace di toccare anche chi arriva da fuori, avvolgendolo in un sentimento autentico di fede, accoglienza e calore umano.

Il 31 maggio e il 1° giugno Maratea esplode di vitalità con il Maratea Sud Fest. Questo festival narra una fusione perfetta tra la tradizione e la modernità: la musica, la danza e la cultura del Sud si mescolano in un’esplosione di suoni e colori, in cui ritmi ancestrali si fondono con le visioni più contemporanee, dando vita a una festa che coinvolge tutti i sensi. E a proposito di sensi, anche il palato avrà la sua parte con eventi gastronomici che esalteranno i sapori autentici del territorio.

Il 21 giugno Maratea celebra la Festa della Musica 2025 in un’atmosfera davvero unica. La magica luce del solstizio di estate illumina le piazze, trasformando ogni angolo in un palcoscenico improvvisato. È una carica di suoni e di gioia che invade il paese, con la musica che scivola tra le strade come una corrente che unisce tutti.

«Quando la primavera arriva – si legge nella nota del Municipio – Maratea si trasforma in un palcoscenico naturale, dove il fascino del Sud si svela in tutta la sua intensità.

I vicoli e le piazza, avvolte dal calore del sole che inizia a dorare i tetti, si animano di eventi che raccontano storie di passione, tradizione e cultura, risvegliando ogni angolo del cuore e dei sensi».