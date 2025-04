Alla Design Week la scoperta del caffè con installazione Lavazza

Un’installazione nel cortile del Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato di Milano realizzata in collaborazione con l’architetta e designer brasiliana Juliana Lima Vasconcellos: è la proposta di Lavazza per la Milano Design Week 2025, per presentare la sua nuova tab Tablì.

Source of Pleasure è il nome del progetto site specific aperto al pubblico dal 6 al 13 aprile al centro del suggestivo cortile dove l’artista brasiliana ha voluto ideare un luogo dove il passato e il futuro di Lavazza, che quest’anno spegne 130 candeline, si incontrano.

L’opera di Vasconcellos è infatti un vero e proprio viaggio multisensoriale che esplora l’universo del caffè: si presenta come una struttura monumentale, dall’atmosfera raccolta e con un diametro di 18 metri.

Dopo un lungo percorso in cui vista, tatto, udito e olfatto sono coinvolti da colori, texture, suoni e profumi, il corridoio si apre con l’introduzione dell’elemento dell’acqua, sotto forma di una fontana scultorea.

Un omaggio simbolico alla materia prima e al flusso vitale che accompagnano il caffè lungo tutto il suo ciclo.

È poi nell’ultima ambientazione, Vasconcellos ha creato una lounge luminosa, dai toni chiari, progettata per celebrare il caffè.

“Nel progettare questo percorso – spiega Juliana Lima Vasconcellos – abbiamo cercato di preservare la purezza dei materiali, dei colori e dell’integrità estetica.

Il progetto si sviluppa intorno a una forma semplice ma profonda, il cerchio, simbolo di introspezione, sacralità, ordine e una percezione subliminale di completezza, con una forza centrale che eleva e attira lo spirito verso l’alto”.

ANSA