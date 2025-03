Ciclone Martinho sull’Italia: piogge, vento forte e rischio alluvioni. Allerta arancione in Toscana

Un fine settimana all’insegna del maltempo per l’Italia, con temporali, venti di Scirocco e sabbia sahariana in sospensione. Il ciclone Martinho sta portando un’intensa perturbazione, colpendo in particolare il Centro-Nord con piogge abbondanti, temporali e nevicate in quota.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, segnalando per domenica un’allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori settentrionali della Toscana. Il peggioramento sarà rapido: già nelle prossime ore, venti da forti a burrasca interesseranno la Puglia e i settori ionici di Calabria e Basilicata, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

È stata inoltre valutata un’allerta gialla in diverse regioni, tra cui Puglia, Umbria, i settori orientali delle Marche, il resto della Toscana, alcune zone dell’Emilia-Romagna e del Lazio.

L’afflusso di venti caldi e umidi di Scirocco renderà i cieli lattiginosi a causa della sabbia sahariana in sospensione, che potrebbe tingere di ocra il paesaggio. Sulle Alpi sono attese nevicate abbondanti dai 1500 metri di quota, con accumuli anche a quote inferiori o leggermente superiori.

Il vento continuerà a soffiare con forza, soprattutto in Puglia, dove le raffiche potrebbero raggiungere l’intensità di una tempesta. Lunedì il tempo rimarrà instabile, con piogge sparse alternate a schiarite su tutto il Paese. Anche l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un clima dinamico, con rovesci intermittenti e momenti di sole.