Matera, accoltella i coinquilini dopo una lite: 36enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Matera con l’accusa di tentato omicidio, lesioni personali e minacce, dopo aver aggredito una coppia di coinquilini con forbici e coltello. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto in seguito a una segnalazione al 113, che denunciava una violenta aggressione in un condominio del centro città.

All’arrivo degli agenti, una donna insanguinata e in evidente stato di shock si è precipitata verso di loro, riferendo di essere stata colpita al petto dal coinquilino. Anche il suo compagno, proprietario dell’appartamento, aveva riportato ferite mentre cercava di difenderla. All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato l’aggressore in una stanza separata e, accanto a lui, le forbici e un coltello da cucina usati per l’attacco.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’uomo non tollerava la presenza della donna nell’appartamento, dove da tempo affittava una stanza. Le vittime sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie, mentre l’aggressore, dopo le procedure di rito, è stato trasferito nel carcere di Matera.