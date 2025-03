Il Papa, guerre e egoismo minacciano i progetti dei giovani

Papa Francesco ha inviato oggi dal Policlinico Gemelli il messaggio per la Giornata delle vocazioni che sarà celebrata l’11 maggio.

“In questo nostro tempo, molti giovani – scrive il Papa – si sentono smarriti di fronte al futuro.

Sperimentano spesso incertezza sulle prospettive lavorative e, più a fondo, una crisi d’identità che è crisi di senso e di valori e che la confusione digitale rende ancora più difficile da attraversare.

Le ingiustizie verso i deboli e i poveri, l’indifferenza di un benessere egoista, la violenza della guerra – sottolinea il Pontefice – minacciano i progetti di vita buona che coltivano nell’animo.

Eppure il Signore, che conosce il cuore dell’uomo, non abbandona nell’insicurezza, anzi, vuole suscitare in ognuno la consapevolezza di essere amato, chiamato e inviato come pellegrino di speranza.

Per questo, noi membri adulti della Chiesa, specialmente i pastori, siamo sollecitati ad accogliere, discernere e accompagnare il cammino vocazionale delle nuove generazioni”.

“Cari giovani – si legge ancora nel messaggio del Papa -, la speranza in Dio non delude, perché Egli guida ogni passo di chi si affida a Lui.

Il mondo ha bisogno di giovani che siano pellegrini di speranza, coraggiosi nel dedicare la propria vita a Cristo, pieni di gioia per il fatto stesso di essere suoi discepoli-missionari”. “Cari giovani – prosegue Papa Francesco rivolgendosi a chi cerca di capire quale sia la sua vocazione -, il mondo vi spinge a fare scelte affrettate, a riempire le giornate di rumore, impedendovi di sperimentare un silenzio aperto a Dio, che parla al cuore.

Abbiate il coraggio di fermarvi, di ascoltare dentro voi stessi e di chiedere a Dio cosa sogna per voi. Il silenzio della preghiera è indispensabile per “leggere” la chiamata di Dio nella propria storia e per dare una risposta libera e consapevole”.

“La Chiesa ha bisogno di pastori, religiosi, missionari, coniugi che sappiano dire ‘sì’ al Signore con fiducia e speranza”, conclude Papa Francesco.