Saap: ok al progetto Consorzio Bonifica

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo la Giunta regionale, con delibera del 12 marzo scorso, ha preso atto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Basilicata del 25/02/2025 con la quale è stato approvato il progetto tecnico riguardante l’anticipazione di interventi Agro Ambientali Attività Produttive per l’annualità 2025.

La spesa è di 465mila 400 euro, le giornate lavorative necessarie all’espletamento delle attività, pari a 36 giornate CAU per 92 lavoratori, saranno detratte dal totale giornate CAU previste per il Progetto più generale.

E’ stato il Consorzio di Bonifica della Basilicata a richiedere di poter anticipare l’avvio di alcune attività previste per l’anno 2025, in quanto alcuni interventi, rispetto alla consueta tempistica di redazione del Progetto Generale Servizi Agro Ambientali Attività Produttive, annualità 2025, riguardano improcrastinabili attività di manutenzione idraulica e idraulico agraria per il comparto industriale, artigianale e turistico – ricettivi da espletarsi nel periodo marzo/aprile 2025.

Pertanto l’Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili ha richiesto la presentazione di una scheda progettuale con relativo piano finanziario relativi agli interventi da anticipare, precisando che le giornate CAU necessarie all’espletamento delle attività dovranno essere detratte dal totale giornate CAU previste per il Progetto Servizi Agro Ambientali Attività Produttive – annualità 2025.

Dopo gli adempimenti previsti la Giunta ha adottato la deliberazione.