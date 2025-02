Nel mito di Rocky, dove l’underdog è diventato campione A Philadelphia tra gli eroi alla Balboa e la comunità italiana qui dalla fine del ‘700

Li chiamano Rocky heroes, Rocky della vita reale, eroi alla Rocky, persone che ce l’hanno fatta proprio come Rocky Balboa, il piccolo pugile dilettante di Filadelfia che ha affrontato Apollo Creed, campione mondiale in carica dei pesi massimi, nel film del 1976 che ha dato la gloria a Sylvester Stallone.

A quasi 50 anni da quel primo film di una saga che ne conta ormai sei più tre spin off con Creed, Rocky resta un’ icona di riferimento.

Da celebrare. A Philadelphia la città in cui è ambientata la storia che quell’anno vinse tre Oscar come miglior film, migliore regia (John G. Avildsen con Stallone candidato alla sceneggiatura) e montaggio, parecchio ruota intorno allamemoria di questo personaggio ispirato al pugile Rocky Marciano, seppure lo spunto iniziale era l’incontro di boxe tra la leggenda Muhammad Ali e lo sfavorito Chuck Wepner.

È un richiamo turistico certo ma anche occasione di fare nel nome dell’underdog, il perdente, una esperienza autentica, magari stravagante, conoscendo intorno a quei 72 gradini di pietra un fenomeno che si ripete di grande umanità.Le autorità chiamano sul palco i Rocky Heroes ciascuno a raccontare la sua storia, dedicando loro anche un ritratto di grandi dimensioni.

Per il RockyFest 2024, coordinato dal Philadelphia Visitor’s Center, sono stati premiati Chantay Love, che ha fondato un’organizzazione per sostenere le famiglie delle persone uccise dalla violenza delle armi da fuoco dopo la morte del fratello Emir nel 1997 cui ha dedicato EMIR ossia Every Murder Is Real e Joshua Santiago, ex spacciatore, che ha trovato una seconda opportunità come barbiere attraverso la sua organizzazione non-profit, Empowering Cuts , tagli i capelli gratuitamente in tutta la città e lo stato ai senza fissa dimora . “Hanno fatto davvero grandi passi avanti nelle loro vite personali.Sono degli eroi per noi. Sono degli eroi per le loro famiglie e sono degli eroi per le loro comunità”, ha detto la presidente Kathryn Ott Lovell.

È anche un modo, tipicamente americano, di auto incentivare l’eterno mito della sfida da vincere, del self made man/woman che ce la fa ad ottenere qualcosa di inarrivabile, una celebrazione della tenacia , del non arrendersi , della perseveranza, della meta da raggiungere dunque infine del ‘sogno americano’ che ha plasmato la nazione che proprio qui fu fondata dai padri della patria che firmarono la Dichiarazione d’Indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti il 4 luglio 1776.Ecco un viaggio tra gli attuali eroi alla Rocky, la città identitaria americana e la comunità italiana che qui è molto presente da sempre.

Rocky runners, su per i gradini del Philadelphia Museum of Art

Al Rocky Day si monta un palchetto e si va in onda in diretta tv su Cbs sfidando il vento gelido che taglia la faccia in cima alla mitica scalinata con alle spalle il neoclassico Philadelphia Museum of Art che serviva a Stallone per allenarsi e che oggi che tu sia in forma o no, in tenuta da runner o addirittura in abito da cerimonia (si accade anche di questo) devi salire di corsa con il nanana in testa, quel Gonna Fly Now di Bill Conti che ciascuno conosce.

I vincitori del premio Pulitzer Michael Vitez e Tom Gralish del Philadelphia Inquirer hanno trascorso un anno visitando il Philadelphia Museum of Art per catturare le storie dei “Rocky runners”, che provengono da tutto il mondo per salire di corsa i gradini più famosi d’America, proprio come fece Sylvester Stallone in Rocky.

Le persone – dicono gli autori – compiono il pellegrinaggio per segnare un nuovo inizio, per cercare ispirazione, per celebrare un traguardo, per trovare lo sfondo perfetto per un amore o semplicemente perché amano il film.

La statua con Rocky Balboa con le braccia alzate sta a Philadelphia come il David di Michelangelo a Firenze. Il paragone lo fa, l’artista Thomas Schomberg, un signore ormai in là con gli anni con il mito dell’arte italiana, che ogni anno si muove da Los Angeles a Philadelphia per partecipare alle celebrazioni.Proprio come fosse Piazza della Signoria, d’estate per una foto davanti la statua, possibilmente imitando la posa di Balboa a braccia in aria si fa una lunga fila.

Volendo oltre al passaggio allo shop ufficiale dove comprare l’occorrente per ‘vestirsi’ da Rocky, si può acquistare la medaglia del vincitore da indossare per lo scatto.

C’è persino un concorso per cani cosplayer del bullmastiff che aveva Rocky (il suo si chiamava Butkus, Birillo, e leggenda vuole che era talmente al verde Stallone pre-Rocky da averlo venduto per 50 dollari salvo ricomprare l’animale tempo dopo a contratto di produzione firmato).