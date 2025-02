Damiano omaggia Lucio Dalla, sul palco anche Alessandro Borghi Emoziona all’Ariston con Felicità

L’emozione pervade l’Ariston.

Damiano David, in versione solista, omaggia Lucio Dalla, con un’intensa versione di Felicità. Schermo in bianco e nero, occhio di bue, platea in rigoroso silenzio, Damiano – emozionato ed elegantissimo, con guantini neri di tulle – ha dato corpo con la sua voce al successo del 1988. “Mamma mia, grazie”, ha detto alla fine con un sorriso, sciogliendo la tensione.

Sul palco insieme a lui, Alessandro Borghi con il nipote Vittorio Bonvicini, che alla fine dell’esibizione ha pianto. “Devo ringraziare Damiano – ha affermato l’attore -, perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani”.

“Questo è il palco più bello e importante per me e dove è successa la cosa più importante della mia carriera”. Damiano David ha salutato così il pubblico dell’Ariston, ospite da solista, dopo la vittoria del 2021 con i Maneskin. Il cantante romano ha cantato il suo brano Born with a broken heart, in sala ad applaudirlo anche la fidanzata Dove Cameron.

“Grazie Lucio – scrive poi Damiano David su X -. Grazie per essere riuscito a guardare la vita in un modo così profondo. La felicità non è mai un sentimento definitivo, ma è nascosta in una serie di momenti che si alternano tra le gioie e le difficoltà delle nostre vite, non è un concetto astratto o inarrivabile, è alla portata di tutti noi, basta accettarne la precarietà. Non cerchiamo troppo lontano, quello che, in realtà è già vicino”.

“Grazie Alessandro Borghi per aver condiviso questo momento con me, grazie per la tua sensibilità – ha aggiunto -. Grazie al piccolo Vittorio, nessuno tocchi la tua di felicità, il futuro è nelle tue mani. Grazie Carlo Conti a per questo invito e per avermi dato l’opportunità di tornare nel posto che più mi sta a cuore”.

ANSA