Conferenza InCE di Matera, Caiata: “Occasione per discutere del futuro dell’Ucraina e per ribadire l’importanza della pace”

Ieri 07 febbraio 2025, nella suggestiva città di Matera, si è tenuta la conferenza dell’InCE (Iniziativa Centro Europa), un incontro di rilevanza internazionale che ha riunito i rappresentanti di 16 Paesi (9 membri UE – Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria – e 7 inclusi nelle future prospettive di allargamento – Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia ed Ucraina) Italia Inclusa e rappresentata dall’Onorevole Salvatore Caiata, Presidente della delegazione parlamentare dell’InCE e anche della relativa Commissione Affari economici.

Un tema di primissimo piano che ha dominato il dibattito è stato quello della ricostruzione dell’Ucraina, Paese martoriato dal conflitto bellico con la Russia e il ruolo cruciale che l’Italia è chiamata a svolgere in questo processo.

“L’Italia – ha spiegato Caiata – sin dall’inizio del conflitto ha adottato una posizione chiara a sostegno di Kiev, sia sul piano politico che umanitario.

Posso affermare senza dubbi che l’Italia è e sarà protagonista, con la Comunità internazionale, in termini di ricostruzione e stabilizzazione del Paese.

L’Ucraina, ad oggi, rappresenta una storia di resilienza, domani sarà una storia di rinascita e di progresso”.

Per Caiata la sfida è duplice: “Da un lato bisogna ricostruire materialmente un territorio devastato, dall’altro è indispensabile restaurare un tessuto sociale, produttivo, formativo ed economico.

L’erogazione dei fondi deve essere accompagnata ad una politica lungimirante di sviluppo a medio-lungo termine e l’Italia, forte della sua tradizione nella cooperazione internazionale, è pronta a mettere a disposizione le proprie competenze e il suo know-how nella gestione di progetti complessi.

La scelta di svolgere la conferenza a Matera non è stata causale – ha sintetizzato Caiata – in quanto Matera, quale simbolo di rinascita, offre l’occasione giusta per discutere del futuro dell’Ucraina, per ribadire con forza l’importanza della pace.

Ringrazio Franco Dal Mas, segretario generale InCE, tutti i relatori delle delegazioni presenti per i preziosi contributi e i rappresentanti della Regione Basilicata ovvero il presidente della Giunta regionale Vito Bardi e il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella.

Il modello Matera, come è stato giustamente affermato dai relatori, può e deve essere un monito per guardare al futuro con ottimismo”.