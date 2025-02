SENISE: il Commissario prefettizio dott.Alberico Gentile fa restaurare la riproduzione del tappo della presa della Diga di Monte Cotugno

Senise – Un’iniziativa di forte valore simbolico e identitario sta prendendo forma a Senise, grazie all’impegno del Commissario della città, il Dott. Alberico Gentile.

Si tratta del restauro della riproduzione del tappo della presa della Diga di Montecotugno, elemento che porta con sé un forte messaggio di memoria e speranza per la comunità.

In origine, il tappo era caratterizzato da un colore bianco con la scritta in rosso “Il senisese non deve morire”, espressione del profondo legame tra il territorio e i suoi abitanti.

Dopo il restauro, la riproduzione presenta uno sfondo celeste carta da zucchero, impreziosito da sfumature dorate e con la scritta riproposta in bianco, ad occuparsi del restauro del tappo e’ stato Giovanni Abalsamo imbianchino-artista.

Questa nuova veste cromatica è stata scelta in armonia con i colori del gonfalone del Comune di Senise, il quale, in occasione della primavera, sarà aggiornato con le nuove indicazioni “Città di Senise” e con il nuovo stemma.

L’intervento non si limita a un semplice restauro estetico, ma si configura come un messaggio di speranza e di rilancio per il futuro della comunità senisese.

Con questa opera si intende sottolineare l’importanza di preservare le radici storiche e culturali del paese, proiettandole verso un futuro luminoso e prospero.

L’amministrazione, guidata dal Commissario Gentile, continua dunque a lavorare per valorizzare i simboli cittadini, rafforzando il senso di appartenenza e di unità tra i cittadini di Senise.

Un gesto che guarda avanti, con rinnovata fiducia nelle potenzialità della comunità locale.