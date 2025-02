Chiorazzo: Chiarezza sui ritardi di Apibas nella messa in sicurezza delle aree industriali della Provincia di Potenza

“La sicurezza e il rilancio delle aree industriali della Provincia di Potenza non possono più attendere.

Per questo motivo, ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale affinché venga fatta piena luce sullo stato di attuazione del Piano di interventi per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree industriali, finanziato con 8,8 milioni di euro e approvato a luglio 2022”.

È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, a margine della presentazione dell’interrogazione consiliare volta a fare chiarezza sul cronoprogramma degli interventi previsti nel Piano affidato ad Apibas S.p.A., società in house della Regione.

“Nonostante le ingenti risorse stanziate – prosegue Chiorazzo – sono numerose le segnalazioni di criticità che continuano ad arrivare da imprese e lavoratori delle aree industriali di Melfi, Tito, Potenza, Atella, Senise, Viggiano, Sant’Angelo Le Fratte, Baragiano e Balvano. Strade dissestate, interruzioni della pubblica illuminazione e situazioni di degrado non sono accettabili in aree che dovrebbero attrarre investimenti e favorire lo sviluppo produttivo, mentre la Regione rimane immobile e Apibas non fornisce spiegazioni convincenti sui ritardi. È una gestione che lascia spazio a troppi interrogativi e che richiede immediata chiarezza.”

Nell’interrogazione il Vice Presidente Chiorazzo ha chiesto anche conto della totale assenza di strategie di promozione e marketing industriale, azioni previste dal Piano per attrarre nuovi investimenti, ma mai realizzate.

“Si continua a parlare di sviluppo e crescita, eppure le aree industriali della Basilicata sembrano zone dimenticate da Dio, senza alcuna capacità attrattiva, nonostante alcuni siti rientrino nelle Zone Economiche Speciali.”

Infine si chiede se il contenzioso in essere tra l’ex Commissario Liquidatore del Consorzio Industriale di Potenza e la Regione Basilicata stia incidendo sull’operatività di Apibas S.p.A.

“Le imprese della nostra regione meritano infrastrutture adeguate e servizi efficienti e non di caos amministrativo. La Regione – ha concluso Chiorazzo – deve fornire risposte certe e rapide su come siano stati utilizzati i fondi stanziati e su quali siano le reali cause dei ritardi nell’attuazione degli interventi previsti”.