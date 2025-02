GO!2025&Friends Dal 5 Febbraio al 16 Aprile una serie di incontri dedicati a “Fotografia Wulz. Trieste, la famiglia, l’atelier”

Nell’ambito della mostra “Fotografia Wulz. Trieste, la famiglia, l’atelier”, in corso al Magazzino delle Idee fino al 27 aprile 2025, si terrà un ciclo di incontri di approfondimento con studiosi ed esperti triestini.

Gli eventi collaterali, in programma dal 5 febbraio al 16 aprile 2025, offriranno un’occasione unica per esplorare il contesto storico, sociale, architettonico e artistico della famiglia Wulz e della città di Trieste tra Ottocento e Novecento.

La mostra, organizzata dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC FVG) in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia, è curata da Antonio Giusa e Federica Muzzarelli.

L’evento si inserisce nel palinsesto di GO!2025&Friends, il cartellone di eventi collegato al programma ufficiale di GO!2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura.

Gli incontri rappresentano un’importante occasione per approfondire il ruolo della famiglia Wulz nella storia della fotografia e il contesto culturale e sociale di Trieste, grazie al contributo di esperti e studiosi.

Il programma prevede sei appuntamenti, che si svolgeranno due mercoledì al mese per tre mesi alle ore 17.00, con ingresso alla mostra e visita guidata condotta dal curatore Antonio Giusa, seguita da un dialogo con esperti di varie discipline.

Calendario degli incontri – si consiglia prenotazione: