CHIORAZZO: SENISE DIVENTA UFFICIALMENTE CITTA’. UN TRAGUARDO STORICO PER LA COMUNITA’

Una giornata storica per Senise, che oggi ha ricevuto ufficialmente il titolo di Città per volontà del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un riconoscimento prestigioso che celebra la storia, l’identità e la ricchezza culturale di questa comunità”.

È quanto ha dichiarato Il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, intervenendo alla cerimonia di conferimento del titolo di Città a Senise.

“Oggi il mio cuore, il cuore di un senisese, batte forte di gioia ed emozione. Senise è la mia casa, il luogo in cui sono nato e cresciuto, tra le vie del centro storico e le tradizioni che ci rendono unici.

Questo riconoscimento non è solo un titolo onorifico, ma la conferma del valore della nostra comunità, del lavoro e dei sacrifici delle generazioni che ci hanno preceduto.”

Nel suo discorso, Chiorazzo ha ricordato con commozione tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di Senise, dalle famiglie che hanno tramandato tradizioni e valori ai tanti concittadini che, pur vivendo lontano, portano nel cuore il legame con la loro terra.

Un pensiero speciale è stato rivolto alle vittime del tragico evento del 26 luglio 1986, il cui ricordo rimane indelebile nella memoria collettiva.

“Questo riconoscimento – ha sottolineato Chiorazzo – deve essere un punto di partenza non di arrivo. Senise ha le potenzialità per diventare un modello di sviluppo per l’intera area.

Abbiamo bisogno di idee innovative, di progetti ambiziosi per valorizzare le nostre eccellenze, investire nel turismo e nella cultura e creare nuove opportunità di lavoro. Dobbiamo trasformare questo titolo in un volano di crescita e benessere per tutti.”

Nel corso della cerimonia, il Vice Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento al Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, al Commissario Prefettizio, Alberico Gentile e al Sub-Commissario Giuseppe Caggiano, al Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, Antonio Lerra, all’ex Sindaco Giuseppe Castronuovo, all’intero Consiglio Comunale e alla dottoressa Rosa De Lorenzo per il loro prezioso contributo nel percorso che ha portato al conferimento del titolo.

Rivolgendosi ai tanti presenti accorsi per l’occasione, il Vice Presidente Chiorazzo ci ha tenuto a salutare e ringraziare per la loro presenza, segno di vicinanza e rispetto per la comunità senisese, il Vescovo di Tursi Lagonegro, Vincenzo Orofino,il Comandante Generale della Guardia di Finanza Roberto Pennoni il capitano della Compagnia Carabinieri di Senise, Luca Gasparri, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello, Luca D’Amore, la consigliera dell’ufficio politico dell’Ambasciata d’Italia a Londra, Caterina Gigliuto, il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, i dirigenti scolastici Rosa Schettini e Francesco D’Amato, i tanti sindaci presenti e tutti gli intervenuti.

“Senise è Città – ha concluso Chiorazzo – e con questo riconoscimento arriva anche una grande responsabilità: lavorare uniti per costruire un futuro migliore.

Dobbiamo guardare avanti con fiducia trasformando la nostra identità in una risorsa di crescita e sviluppo per Senise e per la Basilicata”.