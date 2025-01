Vicepresidente Regione Basilicata Pepe sul “Giorno della Memoria”

Per il “Giorno della Memoria” la Prefettura di Potenza ha organizzato al Teatro Stabile, questa mattina, un momento di riflessione con la collaborazione e la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali.

Per la Regione Basilicata è intervenuto il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe.

“Ho ribadito l’importanza di ricordare la Shoah – ha detto – senza valenze retoriche e riflettendo sui comportamenti quotidiani in senso collettivo e dei singoli individui.

Le istituzioni, la scuola e le famiglie sono chiamate a trasmettere la cultura della memoria affinché simili atrocità non accadano più.

I principi fondamentali e immodificabili impressi nella nostra Costituzione rappresentino le coordinate per il rispetto dei valori e dei diritti umani. Principi che vanno conosciuti e praticati per non deragliare.

Infine – ha concluso Pepe – ho ricordato che questi eventi vanno sempre conclusi con la locuzione ‘mai più’.

Mai più fenomeni come la Shoah, mai più la diffusione dei disvalori della prevaricazione e del razzismo, mai più discriminazioni”.