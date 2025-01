Mercoledì 22 gennaio a Potenza evento “Benessere in Casa e Benefici dell’Acqua”

Mercoledì 22 gennaio alle 17.00, presso lo spazio Experience di Rossella Capobianco all’interno di Basile Casa in Via del Gallitello, 72 a Potenza, si terrà l’evento “Benessere in Casa, i Benefici dell’Acqua“, un incontro per scoprire il Feng Shui e creare o rimodulare un ambiente, inoltre capire il ruolo dell’abitazione o luogo di lavoro nell’equilibrio psico-fisico della persona.

A seguire, si parlerà dell’importanza dell’acqua nel miglioramento del benessere quotidiano.

L’evento sarà introdotto da Rossella Capobianco, Feng Shui Coach e Designer. Interverrà l’ospite speciale Giuseppe Labate, naturopata e consulente nutrizionale nutraceutico, il quale condividerà la sua esperienza e offrirà preziosi consigli su come sfruttare i benefici dell’acqua per migliorare la salute e la qualità della vita.

Un’opportunità imperdibile per approfondire i temi legati alla filosofia olistica Feng Shui, alla nutrizione e al benessere personale, in un’atmosfera accogliente e interattiva.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Centro Turistico ACLI Potenza e Grace on the Road,