Mattarella: ‘Dialogo, senso del futuro e contaminazione danno il senso alla cultura’

Quattro giorni fa a Roma, per la presentazione a Palazzo Grazioli con la stampa estera, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il governatore della Sicilia Renato Schifani non c’erano.

Troppe polemiche per le infiltrazioni d’acqua dal tetto del teatro Pirandello e per i cartelli con gli strafalcioni piazzati ad Agrigento.

Oggi, nel giorno della cerimonia d’apertura di Agrigento Capitale della cultura italiana 2025 – “Il sé, l’altro e la natura.

Relazioni e trasformazioni culturali”, il ministro è in prima fila accanto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, poco distante c’è il presidente della Regione.

Il soffitto del teatro è stato impermeabilizzato in tempi record, la Regione con 500 mila euro ha permesso la manutenzione delle strade di accesso nel centro della città dei Templi sistemate la notte prima del grande evento.

“Le inestimabili risorse rischiano di deperire senza cura adeguata”, il monito di Mattarella ai tanti amministratori locali in platea con la fascia tricolore mentre ascoltano il presidente della Repubblica, applaudito più volte durante il suo discorso: poi tutti in piedi a omaggiarlo.

“Dialogo, senso del futuro e contaminazione danno il senso alla cultura”, le parole di Mattarella che menziona i siciliani Luigi Pirandello e Andrea Camilleri e cita il poeta britannico Thomas Eliot: “Se smettiamo di credere al passato, il passato cesserà di essere il nostro passato: diventerà il passato di una civilizzazione estinta”.

Al sindaco Francesco Miccichè (“sono emozionato, questa è una giornata irripetibile”) il ministro Giuli ricorda che “Agrigento ha vinto con una proposta credibile” e adesso “ha la possibilità di divenire il cardine della rinascita di un territorio ricco di complessità, in un’isola eletta come la Sicilia”.

Poi l’avvertimento: “Ecco la grande occasione per non fallire” anche perché Agrigento “non è solo la capitale italiana ma pure la capitale mediterranea della cultura”.

Per il governatore Schifani parte “un percorso affasciante e faticoso con un programma ricco e denso” e coglie l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa ricordando le critiche, “ingiuste”, alla Regione per avere organizzato come “prologo” il concerto del Volo nella Valle dei Templi trasmesso in Tv a Natale, rivendicandone invece il grande successo: “E’ stato visto da 5 milioni di persone”.

“Abbiamo fatto una grande scommessa per Agrigento e per l’intera Sicilia, la vinceremo”, ha detto il governatore, conscio che a partire da domani si dovranno affrontare e risolvere alcuni dei problemi discussi 24 ore prima in un vertice in Prefettura: infrastrutture, ospitalità ricettiva, smaltimento dei rifiuti, carenza di acqua soprattutto nel centro città.

“Siamo una squadra, ce la faremo”, la rassicurazione di Schifani che ha mobilitato i suoi assessori al ramo e la Protezione civile regionale.

La Valle dei Templi, il museo archeologico Pietro Griffo, il Giardino della Kolymbethra, la Cattedrale, il mandorlo in fiore, il carnevale di Sciacca, i riti della Settimana Santa sono tutti inseriti in un cartellone lungo 365 giorni.

“Quella che si celebra oggi – l’esortazione del governatore – è una grande occasione per tutti gli italiani, non solo per il rilancio ed il riscatto dell’intera Sicilia che ha sofferto e superato stereotipi a livello internazionale, affrontato e risolto in parte difficoltà sociali non indifferenti”.

