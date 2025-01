“Il 17 gennaio 2025, la Fondazione Sassi si Rinnova: Restauro e Nuove Iniziative per il Futuro Culturale di Matera”

Venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 10:00 nella corte antistante la sala conferenze della Fondazione Sassi, in via San Pietro Barisano n.42/45, la presidente Maria Giovanna Salerno, i consiglieri Sissi Ruggi e Rocco Virgallita e la neo direttrice Patrizia Minardi della Fondazione Sassi incontreranno i giornalisti per presentare il restauro funzionale della sala conferenze e per tracciare anche le priorità e linee di intervento che consentiranno alla Fondazione Sassi di riconquistare il suo ruolo di attore nel contesto culturale cittadino e non solo.

« Il 17 gennaio è un giorno simbolicamente e sostanzialmente rilevante. E’ l’anniversario della nascita di mio padre – afferma la presidente Maria Giovanna Salerno – che di questo ente fu fondatore nel 1990 e che, prima che Matera fosse riconosciuta come patrimonio Unesco e 30 anni prima che diventasse Capitale italiana della cultura, ebbe già chiaro il destino di una città come Matera poi riconosciuta dal cinema, dagli intellettuali dall’ Italia e dall’ Europa , dai turisti e cittadini di tutto il mondo Il destino di essere laboratorio di nuovi modelli di sviluppo per il Sud d’ Italia e per iI Sud del mondo, da molti considerato marginale eppure centrale per le scelte di carattere ambientale, urbano, culturale e di rinascita e/o di riscatto civico.

Abbiamo scelto questa data, il 17 gennaio – prosegue la presidente Salerno – per cogliere anche l’occasione di presentare la direttrice Patrizia Minardi, a lei abbiamo affidato il compito di costruire le relazioni e il futuro di un istituto che sin dalla sua costituzione, il 4 giugno 1990, ha avuto un ruolo e un’identità nel contesto culturale della città di Matera ».

A questo primo momento, che segna il punto di ripartenza della Fondazione Sassi, seguiranno molteplici iniziative a cui sta lavorando la neo direttrice Patrizia Minardi.

« Mario ci ha consegnato un patrimonio vivo che parla in linguaggio universale e trasversale ai popoli del Mediterraneo cogliendo le migliori pratiche dall’Europa che stava iniziando a guardare le specificità territoriali – commenta la direttrice Patrizia Minardi – Non possiamo che seguire il solco del Fondatore e rilanciarlo, seppur corredandolo con i nuovi strumenti di lettura della contemporaneità. Per questo, abbiamo pensato di dedicare una delle sale care a Mario, la Sala Conferenze, che sarà rinominata: Sala Mario Salerno ».

Intitolazione che avverrà con una cerimonia pubblica d’inaugurazione, alla presenza delle istituzioni civili e religiose e di personalità di profilo culturale che hanno conosciuto e lavorato con Mario Salerno

La cerimonia d’intitolazione della sala conferenze a Mario Salerno e altre iniziative saranno illustrate nel corso dell’incontro con i giornalisti e a cui interverranno la presidente Maria Giovanna Salerno, i consiglieri Sissi Ruggi e Rocco Virgallita e la neo direttrice Patrizia Minardi della Fondazione Sassi.

Sarà presente la famiglia di Mario Salerno.