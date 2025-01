Premio al San Carlo per trattamento tumori renali

“L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Centro di Eccellenza per il trattamento dei tumori renali e per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura della malattia, con l’assegnazione del Bollino Arancione per il biennio 2025/2026 da parte della Società Italiana Urologia (SIU)”.

Lo annuncia il Direttore Generale dell’Aor, Giuseppe Spera, sottolineando che “questo nuovo attestato premia la professionalità di tutto il personale medico e sanitario dell’ospedale, certificando l’elevata qualità dei servizi offerti dall’unità operativa di urologia, diretta dal dottor Roberto Falabella, che si distingue per un approccio multidisciplinare e all’avanguardia nella diagnosi, nel trattamento e nel follow-up di pazienti affetti da tumore al rene”.

“La nostra Azienda – aggiunge il Direttore Generale – fa parte della rete nazionale degli ospedali che hanno ricevuto il Bollino Azzurro e i tre Bollini Rosa, assegnati dalla Fondazione Onda, come riconoscimento per le attività dedicate alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie uro-andrologiche e femminili, ed è stata anche inserita tra i centri di riferimento nazionali per la chirurgia senologica per l’eccellenza nel trattamento e cura delle patologie del seno”.

I riconoscimenti testimoniano la lungimiranza della Direzione strategica che ha programmato e sta attuando un importante potenziamento della chirurgia oncologica, attraverso l’incremento delle risorse umane specialistiche e tecnologiche, nell’Aor San Carlo; “in tale filone – conclude il DG Spera – si inserisce anche la recente nomina del direttore della Chirurgia dell’ospedale San Carlo, con rilevante esperienza nell’interventistica robotica sui tumori dell’apparato gastrointestinale, nonché la crescita della chirurgia senologica e della ginecologia oncologica.

Gli incoraggianti risultati quali-quantitativi attestati nei report nazionali di riferimento, dal Piano Nazionale Esiti, al rapporto dell’Istituto Sant’Anna, alle valutazioni AGENAS in termini di performance delle Aziende del SSN, rappresentano uno sprone per un’ulteriore crescita nell’annualità appena iniziata”.

“L’Aor San Carlo – commenta l’assessore regionale alla Salute e al Pnnr, Cosimo Latronico – si conferma un punto di riferimento non solo per il territorio lucano, ma per tutto il Mezzogiorno, grazie all’impegno degli operatori sanitari e alla costante attenzione dell’Azienda alle esigenze dei pazienti.

Questi riconoscimenti dimostrano di essere in presenza di strutture all’avanguardia, in grado di offrire prestazioni di alta qualità ai nostri cittadini, e ci spingono a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio sanitario regionale che nel corso del 2025 – come annunciato – potrà fare affidamento su un numero maggiore di medici e infermieri, a beneficio della tempistica e dell’efficacia delle cure”.

“Il Bollino Arancione – dichiara il dottor Falabella – rappresenta una grande soddisfazione, frutto della dedizione del nostro team impegnato a garantire ai pazienti le migliori cure possibili.

È un importante riconoscimento del lavoro di tutta l’unità operativa che ci stimola a proseguire con determinazione per confermare la posizione come centro di riferimento per la cura delle patologie dell’apparato urologico”.