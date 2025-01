Chiorazzo: scomparsa di Oliviero Toscani, una grande perdita per l’arte e la creatività italiana

“La scomparsa del geniale fotografo e comunicatore Oliviero Toscani è una perdita enorme per l’Italia.”

È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, commentando la morte dell’ottantaduenne fotografo italiano.

“Con le sue provocatorie campagne pubblicitarie, Oliviero Toscani, a cui ero legato da sentimenti di grande stima, ci aveva abituato a uscire fuori dagli schemi culturali, invitandoci a vedere il mondo da prospettive nuove e spesso inaspettate.

La sua capacità di affrontare con l’arte i temi più scottanti del nostro tempo – dall’AIDS alla violenza, al razzismo fino alla critica della mania consumistica dell’Occidente – è stata unica e rappresenta il tratto distintivo di un artista che ha creato un immaginario e uno stile inconfondibili.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo ed incontrarlo in diverse occasioni e per quanto avessimo storie diverse mi univa ad Oliviero Toscani la visione della realtà, caratterizzata dalla lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze per costruire un mondo più giusto ed inclusivo.”

“Oliviero Toscani – ha sottolineato Chiorazzo – lascia un’impronta indelebile con il suo estro, la sua visione e il suo modo di comunicare.

La sua arte non si è limitata a raccontare il mondo, ma ha cercato di trasferire questi valori alle giovani generazioni, fondando nel 1994 Fabrica, l’accademia dedicata alle arti e alla comunicazione moderna. Anche per questo gli saremo eternamente grati.”

Un ricordo sentito che celebra non solo l’artista, ma l’uomo che ha saputo trasformare l’arte in un potente strumento di riflessione e cambiamento.