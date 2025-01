IL RITORNO DELLE RADICI LUCANE ANCHE NELLA MODA

Reduce dal grande successo della versione invernale de La luna e i calanchi con cui ha aperto proponendo l’ abito ispirato ad Aliano e a Carlo Levi, intervistata dal paesologo e regista Franco Arminio, la Stilista Carmela Fortunato non smette mai di stupirci, aveva già pronta una splendida capsule collection interamente dedicata a quel meraviglioso passatempo che era delle nostre nonne l’arte del crochet (uncinetto) su cui ha lavorato per molti mesi.

Chi di noi non ha un ricordo della mantellina della nonna che indossava nei mesi più freddi…

Una delle tendenze moda più colorate e intriganti ha le sue radici anche nell’antica tradizione Lucana dell’uncinetto.

Sedute semplicemente su sedie impagliate o sui gradini dell’uscio di casa tra una chiacchiera e l’altra lavoravano all’uncinetto creando capolavori.

Il crochet nato nella penisola araba si diffuse attraverso navigatori e mercanti, in Italia arrivò nel 500 soprattutto nell’alta borghesia, è poi comunque rimasto ad affascinare per molti secoli il mondo femminile, con una semplice bacchetta uncinata che prende il filo di cotone o la lana, tante donne riuscivano a creare tantissimi capi come maglioni, mantelline, calze, cappelli, sciarpe, merletti, coperte, etc.

La Stilista, oggi lo ripropone in ricordo proprio delle nostre nonne e bisnonne lucane con una coloratissima e allegra collezione interamente lavorata a mano, abiti lunghi e corti, borselli e borse, cappellini e bijoux, dichiara, portare avanti tecniche e metodi artigianali che le nostre nonne abitualmente usavano come passatempo è stato per me motivo di grande importanza, sono viaggi nella creatività, ponti che collegano le generazioni e testimonianze di amore e dedizione, tenendo in mano l’uncinetto per mesi e mesi nel creare questa collezione non ho creato solo dei capi, ma ho intrecciato soprattutto storie, ricordi e magnifici sogni.

La presentazione della Capsul Collection Crochet é avvenuta al KIRIS HOTEL, struttura di grande prestigio nella splendida cornice del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano all’Interno della Val D’Agri, la Stilista e il suo staff sono stati

accolti con grande disponibilità e ospitalità dal Direttore e Presidente Federalberghi provincia di Potenza Michele Tropiano e da tutto il personale. Le ragazze selezionate dalla Stilista tutte lucane, hanno poi indossato abiti da sera per dare il benvenuto al nuovo anno.

È stata una meravigliosa occasione, dichiara la Stilista, per ricordare ancora una volta che la nostra meravigliosa terra di Basilicata è come uno scrigno da cui non finiscono mai di uscire tesori nascosti sta a noi cercarli e farli rivivere, ho voluto celebrare questo antico lavoro a mano che è l’arte crochet voglio portarlo in passerella, in mostra e attraverso shooting fotografici con il mio progetto La moda veste i borghi, per tenere sempre vivo il ricordo delle nostre nonne e bisnonne che attraverso un filo riuscivano a tessere non solo merletti e centrini, ma a generare relazioni, questo aspetto umano che forse oggi stiamo perdendo a causa della tecnologia che prende sempre più piede, allora cerchiamo di ritrovare quel bandolo della matassa delle nostre vite che unito a quelle degli altri possiamo fare rete creando mille emozioni e infinita bellezza.