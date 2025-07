“Voucher per la promozione digitale del territorio lucano: approvate le istanze istruibili”

AVVISO DEL PRIMO LUGLIO 2025

È stata pubblicata sul B.U.R. ordinario n. 35 del 01/07/2025 la determinazione dirigenziale n. 15BB.2025/D.01404 del 18/06/2025 con la quale si è preso atto dell’elenco delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria dello scorrimento dell’Avviso Pubblico “Voucher per la Promozione e Commercializzazione Digitale del Territorio Lucano, e per la commercializzazione On Line dei Servizi e Prodotti Turistici delle Pmi Lucane” approvato con la DD. N. 15BB.2024/D.00660 del 07/05/2024 a seguito di integrazione della dotazione finanziaria.

AVVISO DEL 26 SETTEMBRE 2024

È stata pubblicata sul B.U.R. Speciale n. 46 del 26/09/2024 la Determinazione Dirigenziale D.D 15BB.2024/D.01426 18/9/2024 Presa d’atto dell’esito dell’attività istruttoria delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria e dell’elenco delle istanze non rientranti nella dotazione finanziaria.

– Allegato A – Esito istruttorio delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria;

– Allegato B – Elenco istanze non rientranti nella dotazione finanziaria

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppina Lo Vecchio

È stata pubblicata sul BUR n. 23 del 16/05/2024 la Determinazione Dirigenziale n. 15BB.2024/D.00660 del 07/05/2024 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico “Voucher per la promozione e commercializzazione digitale del territorio lucano, e per la commercializzazione on line dei servizi e prodotti turistici delle PMI Lucane” di cui alla seguente scheda informativa:

• SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che alla data di candidatura di richiesta dell’agevolazione hanno sede operativa in Basilicata, sono costituite iscritte ed attive al Registro delle Imprese presso la CCIAA territorialmente competente con il codice Ateco primario di cui al successivo paragrafo ed elencati all’art. 4 dell’Avviso Pubblico.

• SETTORI DI ATTIVITÀ

I settori di attività ammissibili ad agevolazione sono così identificati (codici ATECO 2007 aggiornamento 2022):

55.10 Alberghi e strutture simili;

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;

55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

55.90 Altri alloggi;

56.10.1 Ristorazione con somministrazione;

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie;

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio;

79.12.00 Attività dei tour operator.

Il settore di attività deve risultare:

 attivo dalla Visura Camerale alla data di presentazione della candidatura telematica;

 codice Ateco Primario.

• TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMESSE AD AGEVOLAZIONE

Le spese ammesse ad agevolazione possono riguardare una od entrambe le tipologie di investimento di seguito specificate:

a) investimenti volti ad azioni di Digital Marketing quali creazione di contenuti, display advertising, social media marketing, e-mail marketing e couponing realizzate da parte di società di comunicazione per la realizzazione di campagne promo commercializzazione sui principali motori di ricerca, canali social e Marketplace

b) investimenti finalizzati alla presenza dell’impresa su “piattaforme digitali” come portali web, web app, app mobile, con funzionalità di e-commerce e-pagamento on-line, volti alla promozione e commercializzazione di prodotti/servizi turistici che abbiano il fine di valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

Le caratteristiche minime della piattaforma digitale sono elencate al comma 7 dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico, e deve essere composta da un:

 Portale Web e E-commerce

 CMS – Content Management System.

 APP – Card: Applicazione semplice ed intuitiva user-friendly.

• REQUISITI SOGGETTO FORNITORE DEL SERVIZIO

Ai fini dell’ammissibilità della spesa il soggetto fornitore del servizio alla data di inoltro dell’istanza deve essere in possesso dei requisiti elencati all’art. 6 dell’Avviso Pubblico ed in particolare:

a) essere costituito, iscritto e attivo al Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente da almeno 24 mesi. Per i liberi professionisti non tenuti all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA tale requisito è soddisfatto con l’apertura della partita iva con codice Ateco corrispondente ai servizi erogati da almeno 24 mesi, come desumibile dal certificato di attribuzione della partita iva.

b) avere un’esperienza documentata per servizi analoghi oggetto della prestazione agevolata;

c) utilizzare una strategia comunicativa integrata dei territori e delle imprese con le seguenti minime azioni:

1. Social Media Management;

2. Programma Editoriale BLOG;

3. Digital Advertising;

4. Call4Creators;

5. Format di contenuti;

6. Addressable TV ecc.

Il soggetto fornitore del servizio dovrà altresì mettere a disposizione della singola impresa i seguenti servizi specialistici di supporto:

a) DATA ENTRY: registrazione e caricamento dei contenuti (documenti, file, immagini, audio, video, link) su piattaforma;

b) BACK OFFICE: aggiornamento dei contenuti (nel triennio previsto) e controllo periodico dei contenuti caricati sulla piattaforma dalla singola PMI;

c) HELP DESK: supporto telefonico audio-video, messaggistica, condivisione dello schermo, e-mail;

d) CALL CENTER: supporto tecnico su piattaforma;

e) FOLLOW UP su transazioni e ordini.

• CAMPO DI APPLICAZIONE E INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse nella forma di voucher in relazione alla durata dei contratti di fornitura:

Durata del/i contratto/i di fornitura.

(sommatoria dei singoli contratti) Contributo

Concedibile

1 Anno € 3.000,00

2 Anni € 5.000,00

3 Anni € 7.000,00

L’istruttoria seguirà l’ordine cronologico delle istanze pervenute che saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis”, in attuazione del Reg. (UE) n. 2023/2831.

• APERTURA SPORTELLO PER PRESENTAZIONE DOMANDE

Lo sportello per la presentazione delle domande sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno 01/06/2024 e fino alle ore 18.00 del giorno 15/07/2024.

