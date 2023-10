Matera, “Andrea Sabatino & Fabio Zeppetella – Jazz Experiences” al Rosetta Jazz Club

Dopo lo strepitoso successo di Vitantonio Gasparro Trio, torna un nuovo ed entusiasmante appuntamento al Rosetta Jazz Club. Venerdì 6 ottobre, dalle ore 21, il club della Città dei Sassi accoglie “Andrea Sabatino & Fabio Zeppetella – Jazz Experiences”, due musicisti affermati nel panorama jazzistico italiano che danno vita a un concerto intenso e pieno di espressività.

Sarà l’occasione per scoprire la magia che scaturisce dall’unione dei linguaggi di Andrea Sabatino, raffinato ed energico trombettista, e Fabio Zeppetella, uno fra i più importanti chitarristi jazz italiani degli ultimi trent’anni.

Un evento speciale che presenta due talenti puri, dalla spiccata personalità musicale e profonda sensibilità interpretativa: il loro repertorio è incentrato su composizioni originali e qualche standard appartenente alla tradizione jazzistica.

«Per me è un piacere tornare al Rosetta Jazz Club di Matera. È un luogo dove si vive la vera essenza del jazz grazie a una programmazione meravigliosa – dichiara Andrea Sabatino – La coinvolgente interazione del pubblico rende tutto più bello, romantico ed autentico. In passato ho avuto la fortuna di partecipare da uditore ad alcuni eventi ed è sembrato di essere in uno di quei magnifici club di New York.

Complimenti allo staff – conclude – che ha lavorato duramente per questo risultato fantastico. Il Rosetta è un punto di riferimento nell’intero panorama nazionale».

Le qualità artistiche di Andrea Sabatino sono state apprezzate, negli anni, da svariati jazzisti (e non solo) sulla scena nazionale e internazionale, tanto da consentire al trombettista di condividere il palco con artisti del calibro di Dee Dee Bridgewater, Sergio Cammariere, Mario Biondi, Mario Rosini, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Gianni Cazzola, Marco Tamburini, Enzo Zirilli, Paolo Fresu e tanti altri. Seppur profondamente rispettoso della tradizione jazzistica, il suo stile si caratterizza per la ricerca di un suono personale che emana calore, impreziosito da un fraseggio agile e limpido, oltre che da una sensibilità comunicativa genuina e generosa.

Fabio Zeppetella è dotato di una tecnica ineccepibile e di notevole sensibilità musicale. Si avvale di un linguaggio molto personale, frutto di uno studio sempre votato alla ricerca di uno stile che, col tempo, è diventato unico. Numerose le collaborazioni, tra cui Kenny Wheeler, Lee Konitz, Tom Harrell, Enrico Rava, Paolo Fresu, Aldo Romano e Danilo Rea, Emmanuel Bex e Roberto Gatto, Steve Grossman.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). È consigliata la prenotazione contattando il numero 392 503 0142.