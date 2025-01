Atti vandalici a Senise: una panchina “alzata” in Piazza San Biagio

Senise si trova a fare i conti con un nuovo episodio di inciviltà. Nella tranquilla Piazza San Biagio, luogo di ritrovo e relax per molti cittadini, ignoti vandali hanno deciso di “giocare” con l’arredo urbano, compiendo un gesto non solo incivile ma potenzialmente pericoloso.

Questa mattina , alcuni passanti hanno trovato una delle panchine della piazza letteralmente “sollevata” e posizionata sopra un’altra. Un gesto che potrebbe sembrare uno scherzo, ma che nasconde una gravità innegabile. Il peso di una panchina in cemento non è certo da sottovalutare, e sollevarla e spostarla richiede una certa forza fisica. È evidente, quindi, che si tratti di un atto compiuto da adulti, incapaci di trovare divertimento in attività più costruttive.

L’episodio solleva interrogativi su questi atti vandalici che colpisce la nostra città. Quali sono le motivazioni che spingono alcune persone a compiere gesti così sconsiderati? È un problema di educazione, di mancanza di rispetto per il bene comune, o altro ancora?

È fondamentale che le istituzioni intervengano con maggiore determinazione, intensificando i controlli e adottando misure più severe per punire i responsabili di questi atti. Ma è altrettanto importante che la comunità si unisca e si attivi per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto.

R.P