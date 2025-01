Futsal Senise: al giro di boa arriva la capolista Formia

Dopo le festività natalizie, il nuovo anno inizia per il Futsal Senise con l’incontro casalingo contro la capolista Formia Futsal.

La compagine laziale è saldamente in testa al difficilissimo Girone F di serie B nazionale, con addirittura una partita in meno rispetto a chi segue e con la lunga sosta alle spalle (avendo pure beneficiato dello stop forzato nel precedente turno di campionato).

Dal canto suo, il Senise arriva a quest’ultimo match del girone di andata, non in ottime condizioni: fuori per squalifica sia l’ottimo Antonio Carbone (una delle note davvero positive in questa metà di stagione) che il sempre brillante catanese Claudio D’Ignoti. Non al meglio, invece, causa acciacchi, le condizioni di alcuni elementi in rosa.

Nel frattempo il gruppo, sabato scorso, ha sostenuto un’amichevole contro la capolista di C1 del girone lucano “Futsal Gorgoglione” (fresca vincitrice della coppa Italia di categoria).

Per la cronica il match è terminato 8 a 2 a favore dei bianconeri ma è stata l’occasione, soprattutto, per fare un allenamento congiunto ed onorare la compagine gialloblu per il meritato trionfo.

Tornando al campionato, invece, nell’ultima partita il Senise ha chiuso l’anno (in terra campana) con una brutta sconfitta per 7 a 3 contro la forte formazione della Parthenope Futsal.

Facendo un’analisi attenta all’intero girone di andata, c’è da dire però che, contro ogni pronostico, la compagine sinnica è ad oggi pienamente in corsa per l’obiettivo salvezza prefissato, il quale è lontano semplicemente un punto e in più con una gara in meno disputata (un vero e proprio miracolo sportivo considerando tutte le difficoltà avute dall’inizio della stagione).

A voler essere ottimisti, la nota positiva è che i punti fatti in trasferta contro le dirette concorrenti per la salvezza, saranno considerati oltre che da stimolo per tutto il girone di ritorno, anche come un piccolo “tesoretto” da preservare in caso di arrivo in parità.

Una cosa è certa: Il nuovo anno inizia già col botto visto che alla prima di ritorno, dopo il Formia, a Senise arriva il Real Castel Fontana, in un match che sicuramente “vale un’intera stagione”.

Ultima nota a margine è un cenno all’apertura del mercato di riparazione: rispetto ad inizio anno, la rosa ha subito variazioni in quanto ha perso due elementi importanti come il giovane catanese Simone Aiello (stagione finita per lui causa brutto infortunio al braccio) e il talentuoso Filippo D’Alessandro (scelta personale di ritorno al calcio a 11). C’è da segnalare, di contro, il gradito ritorno del giovane “veterano” Pier Rosario Capalbo.

C’è da dire anche che, come di consueto, per la rosa allestita ad inizio anno, si farà di tutto per preservarla interamente in questa fase così particolare.

In aggiunta, anzi, se si dovessero creare le condizioni favorevoli in generale, si cercherà di intervenire attivamente sul mercato senza perdere di vista però gli obiettivi tecnici e di budget prefissati in fase di programmazione dell’intera stagione.