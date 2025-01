Il Rotary club Siritide-Policoro, e la Befana, al reparto Pediatria e Ostetricia di Policoro

Il giorno dell’Epifania, il Rotary Club Siritide Policoro, apre il nuovo anno con la consegna dei doni della Befana ai reparti di Pediatria e Ostetricia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro.

È il 6 gennaio per tutti, anche per i piccoli pazienti del reparto pediatrico, per questo hanno ricevuto una visita speciale.

I piccoli in degenza e in consulenza, infatti, hanno avuto l’occasione di incontrare la Befana e di ricevere, direttamente da lei, dei regali personalizzati.

La donazione è stata organizzata dal Rotary Club Siritide Policoro,Presieduta dalla Presidente Manuela Truncellito, in accordo con l’unita Operativa di Ostetricia e Pediatria, per celebrare l’inno alla Vita tra coccole e doni dei nuovi nati di questo nuovo anno.

Dono speciale è stato fatto, difatti, al Piccolo Noah, primo nato del 2025: Un medaglione e una pergamena per ricordare che ogni nuova vita è un dono, un segno di speranza e di rinnovamento.

Mentre celebriamo l’Epifania, ricordiamo che ogni nascita è un atto di meraviglia, un cammino di speranza che si rinnova. E proprio come i Magi portarono i loro doni al Bambino, anche noi siamo testimoni dei più grandi tesori: le piccole mani che appena nate si aggrappano al mondo, la promessa di un futuro tutto da scoprire.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che vedrà il Rotary Club impegnato al fianco delle neo mamme con il Service:

“Una Stanza con mamma e papà”, una piccola sala Travaglio a misura di famiglia da realizzare all’interno del reparto di Ostetricia.

“Nel nostro piccolo abbiamo voluto strappare un sorriso a chi non ha potuto passare le feste in famiglia” afferma la Presidente del RC Siritide Policoro e conclude – “La felicità e lo stupore negli occhi di questi bambini e del Personale sanitario che si dedica a loro con passione, ci hanno ripagato e ricordato che l’essenza e la meraviglia della vita è tutta rinchiusa nella Magia del DONO”.