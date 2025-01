Una super Rinascita Lagonegro espugna il PalaVitaletti di Sabaudia: 3-0 per i ragazzi di Kantor

SABAUDIA (LT) – Voleva il pronto riscatto, la Rinascita Volley Lagonegro, dopo lo stop casalingo di sette giorni fa. E se l’è preso tutto, con qualità, cinismo e tanta, ma tanta fame di vittoria.

Il 3-0 (23-25, 21-25, 17-25) conquistato dai ragazzi di coach Waldo Kantor in quel di Sabaudia – nella terza giornata di ritorno della serie A3 Credem Banca – è di quelli netti e perentori, un’ora e mezza di gioco per superare la temibile Vidya Viridex di mister Aniello Mosca nel fortino del PalaVitaletti, un campo davvero ostico per tutti. È il quarto successo lontano da casa per i biancorossi, il settimo del campionato.

Le scelte iniziali del tecnico sudamericano ricadono sul sestetto tipo formato dalla diagonale palleggiatore-opposto Sperotto-Cantagalli, la coppia Panciocco-Armenante in posto quattro, Pegoraro-Tognoni al centro, capitan Fortunato libero. Coach Mosca risponde con Nicola Mazzon-Onwuelo in diagonale, Stamegna e Riccardo Mazzon in banda, De Vito e Tomassini al centro, Rondoni ad orchestrare le manovre difensive.

Pronti via e la Rinascita mette gli avversari sull’attenti con Cantagalli, Panciocco e Armenante bravi ad accaparrarsi il primo mini-break (2-4). Il successivo punto del +3 è un delizioso pallonetto dello schiacciatore originario di Praia a Mare: vantaggio che consente ai lucani di portarsi in avanti fino al 6-9 (Panciocco). Sperotto, oltre che per le qualità in regia, si fa apprezzare anche a muro (6-10). Sabaudia non appare però in difficoltà e lo dimostra con i successivi sei punti consecutivi (12-11) che costringono Kantor a chiamare la pausa tecnica. Che dà i suoi frutti: Cantagalli è ispirato con il suo tocco di fino (15-15), si ripete poi di potenza (15-16 e 15-17) con un doppio ace, Pegoraro al centro sfrutta una cattiva ricezione laziale per contrattaccare (15-18). Il nuovo mini-vantaggio biancorosso induce Sabaudia a reagire e lo fa molto bene grazie a Stamegna e Onwuelo. Fino al 23-23 è un continuo cambio palla: ci penserà Cantagalli a chiudere il set (23-25) con un doppio sigillo consecutivo.

La Rinascita mostra tutta la sua voglia di vincere anche nel secondo periodo. La squadra gioca una pallavolo fluida e variegata, sfiora la perfezione in tutti i fondamentali e in ricezione – con un Fortunato on fire – blocca molte offensive sabaudiane. Ad aprire le danze è Tognoni dal centro, Cantagalli prima e Sperotto poi (con un ace) danno il là al primo strappo (2-4). I biancorossi accelerano: Tognoni aggredisce in primo tempo (4-7), Cantagalli a muro su Stamegna (4-8) e poi con un mani out (5-11), l’identica manovra per il punto del 9-13. Sabaudia si tiene a galla con i soliti Onwuelo e Stamegna, aiutati anche da Mazzon per avvicinarsi nel punteggio (12-15) e tentare la rimonta. Ma Lagonegro non ha la benché minima intenzione di concedere spazi. Armenante mura (16-18) e attacca (16-20) in modo devastante, Panciocco è ben supportato da Sperotto. Sul 19-20 fa il suo ingresso in campo Leo Focosi, che timbra subito il cartellino a muro (19-21). Il parziale va in archivio sul 21-25 grazie al doppio punto esclamativo di Panciocco.

Nel terzo, e conclusivo, set Lagonegro concede solo 17 punti alla Vidya Viridex mettendo le cose in chiaro fin dalle prime battute. Nel complesso della partita, è stato senza alcun dubbio il parziale più bello dal punto di vista tecnico e della qualità del gioco. Dopo una prima fase equilibrata, la Rinascita esibisce una prova ai limiti dell’eccellenza. Focosi – con due attacchi in primo tempo e un muro vincente – porta i compagni sul 5-9. Cantagalli costruisce le fondamenta della fuga decisiva (7-13), definita poi dai successivi muri di Tognoni, uno dietro l’altro fino all’8-18. È uno spettacolo. Nel finale, Kantor regala spazio anche a Bonacchi e Parrini. Non poteva che essere dell’opposto figlio d’arte il sigillo del successo, ben servito da uno Sperotto semplicemente delizioso.

A livello statistico, la Rinascita porta a casa 62 punti, tra cui 10 muri vincenti e 4 ace. Cantagalli è il top scorer con 22 sigilli, Panciocco segue con 14 e il 52% in attacco. Per Sabaudia, vanno in doppia cifra Samuel Onwuelo (17) e Sebastiano Stamegna (10).

La vittoria, oltre a regalare i 3 punti, consegna alla Rinascita una decisa consapevolezza dei propri mezzi in vista della prossima, delicata, sfida in campionato contro la JV Gioia del Colle, in programma domenica 12 gennaio a Villa d’Agri.

IL TABELLINO DEL MATCH

VIDYA VIRIDEX SABAUDIA: Stamegna (10), Tomassini, Abagnale (L), Menichini, Pizzichini (3), Onwuelo (17), Mazzon N. (2), Rondoni (L1), Serangeli, De Vito (8), Mazzon R. (5), Catinelli Guglielminetti. All.: Aniello Mosca

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Vindice (L2), Panciocco (14), Pegoraro (3), Cantagalli (22), Franza, Tognoni (8), Fioretti, Armenante (7), Sperotto (3), Bonacchi, Focosi (5), Parrini. All.: Waldo Kantor

Punteggio: 0-3 (23-25, 21-25, 17-25)

Durata set: 32′, 36′, 27′

Arbitri: Riccardo Faia, Luigi Pasciari

Note | Sabaudia: aces 3, errori al servizio 8, muri vincenti 7, ricezione pos 58% – prf 30%, attacco 39%

Lagonegro: aces 4, errori al servizio 6, muri vincenti 10, ricezione pos 44% – prf 27%, attacco 52%.