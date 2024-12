Zone rosse per città più sicure, l’invito del Viminale per Capodanno Direttiva ai prefetti: ordinanze in luoghi movida e stazioni

Non solo lo stop ai botti.

Per questo Capodanno a Milano debuttano le zone rosse, aree controllate e off limits per pregiudicati e molesti, mentre Bologna sceglie ancora il numero chiuso in piazza.

Regole per non far degenerare i festeggiamenti e non trasformare in interventi di ordine pubblico occasioni di svago.

A Milano il Comune ha rinnovato l’invito a non sparare fuochi d’artificio per non inquinare e arrivano le zone rosse: per tre mesi le aree più sensibili del capoluogo lombardo – da piazza Duomo (teatro nel 2021 di episodi di violenza) ai Navigli – saranno proibite per chi è molesto o ha precedenti per reati contro la sicurezza pubblica.

Piazza Maggiore a numero chiuso a Bologna: non potranno esserci più di 9 mila persone in contemporanea quando, come da tradizione, ci sarà il rogo del Vecchione e un dj set.

A ogni persona che accede in piazza verrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita. Anche qui vietati i petardi, vetro e lattine.

Da Aosta a Reggio Calabria, passando per Roma e Firenze, le città italiane, come accade da anni, mettono poi al bando i botti per la notte di San Silvestro. Con l’unica eccezione di Napoli dove i fuochi sono più che una tradizione.

Stop ai fuochi d’artificio nella Capitale e multe fino a 500 euro per chi non rispetta l’ordinanza che scatterà martedì e sarà in vigore fino all’epifania.

Il Campidoglio ha anche lanciato una campagna pro-animali “in attesa che diventi strutturale e non più solo emergenziale il divieto di utilizzare botti rumorosi in città durante qualunque tipo di festeggiamento”, ha spiegato l’assessora Sabrina Alfonsi.

Anche a Firenze botti vietati: per i trasgressori è prevista una sanzione fino a 500 euro più il sequestro del materiale. Inoltre, sarà proibita la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro.

Niente petardi e vetro nel centro storico di Genova dalla sera del 31 dicembre fino al mattino seguente. Sulla stessa scia Benevento mentre a Salerno le restrizioni riguarderanno tutto il periodo delle feste, fino all’indomani dell’epifania, e a Reggio Calabria fino all’8 gennaio.

A Napoli, invece, nessuna ordinanza sui botti. La notte di San Silvestro, però, non potranno essere vendute bibite da asporto in bottiglie di vetro o lattina, ma solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

A Trieste sì ai tradizionali fuochi d’artificio ma niente petardi. A Bolzano, invece, non è stato necessario firmare un’ordinanza ad hoc perché il regolamento comunale di polizia urbana vieta tutto l’anno l’accensione o il lancio di razzi e fuochi di artificio e l’uso di petardi.

Lo stop ai botti tutto l’anno è valido anche a Venezia in base al nuovo Regolamento di Polizia e sicurezza urbana: gli agenti della Polizia locale sono sensibilizzati particolarmente in queste giornate e e sanzioni vanno da 50 a 200 euro.

Il divieto ovviamente non si applica ai fuochi autorizzati, come quelli del Comune a mezzanotte del 31 dicembre in Bacino di San Marco, che comunque si svolgerà in un’area circoscritta in ambito lagunare, lontano dalle abitazioni. Botti sempre vietati anche a Torino e in quasi tutte le città del Piemonte tranne Verbania che ha fatto una deroga per San Silvestro.

No alle bevande in vetro in strada anche a Trento mentre petardi e mortaretti sono invece consentiti solo in un’area dedicata, a sud-ovest di piazza Duomo, che sarà presidiata dai vigili del fuoco.

Limitazioni pure nelle città molisane e nelle Marche. A Matera, invece, l’ordinanza anti-botti durerà fino al 20 gennaio.

Divieti anche nelle città della Sardegna e a Palermo. Sono stati effettuati, inoltre, i primi sequestri di fuochi illegali e nei prossimi giorni continueranno i controlli di polizia e carabinieri.

L’Arma ha poi avviato, nelle scorse settimane, un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione sui pericoli con incontri nelle scuole.

