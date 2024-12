Basilicata : la “nuova vita” delle tende del Qatar

Sono state il “cuore” dell’emergenza legata alla pandemia. Non saranno più utilizzate solo per situazioni emergenziali e per attività sanitarie, ma verranno destinate anche a piani di protezione civile.

Le tendostrutture donate dallo Stato del Qatar alla Basilicata diventano di proprietà dell’azienda sanitaria San Carlo di Potenza.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale che ha approvato un protocollo d’intesa tra la Regione e il San Carlo finalizzato anche alla riqualificazione e all’adeguamento strutturale delle tendostrutture stesse.

Ricordiamo che già nel 2023 la Giunta aveva autorizzato il trasferimento a titolo gratuito al San Carlo, dopo aver preso atto della mancanza di interesse da parte dell’Asp (Azienda sanitaria di Potenza) di ricevere in comodato d’uso gratuito le tendostrutture, come originariamente concordato.

La direzione dell’ospedale, però, aveva chiesto un adeguamento strutturale prima di prendersi in carico gli impianti. Ecco perché l’operazione di trasferimento non è mai stata formalizzata.

Nella nuova delibera si sottolinea che la Direzione generale infrastrutture e mobilità, Ufficio Protezione civile si impegna a redigere e finanziare la progettazione strutturale e funzionale, la cui spesa è stimata al massimo in 30mila euro, a valere sui fondi assegnati all’Ufficio Protezione civile.

La Direzione generale Programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione ha individuato nella legge 145/2018 la fonte di finanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere.

Gli interventi saranno effettuati per consentire attività non solo sanitarie ma anche di protezione civile, da svolgersi sia in situazioni di emergenza che in ordinario.