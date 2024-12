Forza Italia Senise inaugura la nuova sede e avvia la campagna per le elezioni amministrative

Forza Italia Senise ha ufficialmente inaugurato la sua nuova sede in Corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro cittadino.

L’evento, svoltosi sabato 28 dicembre, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici locali e regionali, tra cui l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, il coordinatore provinciale Vincenzo Taddei, la coordinatrice territoriale e componente del coordinamento provinciale di Potenza Giovanna di Sanzo e la neosegretaria cittadina Maria Lista.

Il focus dell’incontro è stato l’avvio della campagna elettorale, con Senise pronta a tornare alle urne dopo un anno di commissariamento.

Durante l’incontro, la segretaria Lista ha sottolineato l’entusiasmo dei partecipanti, interpretandolo come un segnale di rinnovamento per la città. “Senise è pronta a risorgere.

Dopo un lungo commissariamento, c’è urgenza di cambiamento”, ha affermato la segretaria, ribadendo l’intenzione di costruire una coalizione forte di centrodestra, aperta anche al dialogo con movimenti civici e altre forze politiche che condividano obiettivi comuni.

L’Assessore Francesco Cupparo, che ha concluso l’incontro, ha ricordato gli interventi significativi del governo regionale a favore di Senise, come i lavori sulla diga di Monte Cotugno e il Programma Speciale Senisese, declinato anche nella struttura del Ripav, la legge Cupparo sulle compensazioni ambientali, i lavori strutturali effettuati sulla rete di irrigazione agricola, i fondi per il centro autismo di Senise,e i fondi messi a disposizione per Senise che sono rimaste occasioni mancate poiché la precedente amministrazione per non aver sfruttato adeguatamente queste opportunità.

Infine, la segretaria locale Maria Lista ha annunciato i membri del nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia Senise: Francesco Addolorato, Gaspare Lista, Nicola Sassone, Valeria Sassano, Giuseppe Ponzio ed Egidio Bellusci.