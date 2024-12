Bardi, ‘nel 2025 costo del gas tornerà ad essere calmierato’ ‘Insieme per una regione sempre più forte e accogliente’

Dal primo febbraio 2025 “il costo del gas tornerà ad essere calmierato come prima per i cittadini lucani grazie all’adeguamento dei contratti di fornitura”: lo ha annunciato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel messaggio di auguri per Natale e Capodanno.

“Tra i temi trattati – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – la crisi idrica, con la riduzione delle restrizioni nei giorni di festa e l’impegno a garantire una continuità nell’erogazione.

Occhi puntati anche sulla vertenza Stellantis, questione che è costantemente monitorata dalla Regione con l’obiettivo di difendere i diritti dei lavoratori e di scongiurare i licenziamenti.

Un pensiero speciale va alle persone che soffrono per una condizione di salute precaria. L’augurio va a tutti i lucani, chi vive in regione e chi nel resto d’Italia o nel mondo.

Nel 2025 continueremo a lavorare insieme – ha concluso Bardi – per una Basilicata sempre più forte e accogliente, una terra in cui i nostri giovani possano scegliere di restare e costruire il proprio futuro”.

ANSA