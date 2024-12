A Orvieto la 31/a edizione di Umbria jazz winter La manifestazione proseguirà fino al primo gennaio

Si è alzato il sipario sulla 31/a edizione di Umbria jazz winter, a Orvieto, che si concluderà il primo gennaio.

Ad aprire la manifestazione Lo Scannapieco – Geremia 5et, vincitori del Conad contest di quest’anno e il Berklee/Umbria jazz clinics award group, la band dei migliori allievi delle clinics estive a cura della scuola di Boston.

Concerto che ha avuto come location la Sala dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo, gremita per l’occasione.

Il pomeriggio prosegue con la tradizionale street parade per le vie del centro storico dei Funk Off e i concerti al Palazzo del Popolo e al Palazzo dei Sette.

Al teatro Mancinelli appuntamento serale con la nuova produzione della Umbria jazz orchestra con Ethan Iverson che ha arrangiato per l’occasione un repertorio di grandi musiche per il cinema, in esclusiva per Umbria jazz, e il trio di Emmet Cohen.

ANSA