Venosa: il Festival dei Cinque Continenti infiamma il Natale con musica, teatro e circo

Fine settimana di spettacoli a Venosa per l’edizione natalizia del Festival dei Cinque Continenti, la rassegna di spettacoli e arte curata della Artistica Management con il sostegno del Comune, inserita tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.

Sabato 28 e domenica 29 dicembre sono in programma tre appuntamenti gratuiti per tutte le età, nella suggestiva cornice di piazza Umberto I, all’interno del contesto dei Mercatini di Natale organizzati dall’ASD Team Alto Bradano.

Sabato 28 dicembre, alle ore 18, Mr. Mustache presenta “Poco – La meraviglia delle piccole cose”, uno spettacolo che celebra la bellezza e la magia dei piccoli dettagli della vita.

Il protagonista Frango, con il suo stile unico e il sapore d’altri tempi, accompagnerà il pubblico in un excursus musicale e comico-filosofico: una performance che unisce musica dal vivo, improvvisazione teatrale, folklore e poetica clownesca.

Alle 19 la formazione Gypsy Project porterà in piazza la musica manouche, proponendo un repertorio ispirato alle sonorità swing degli anni ’30, in omaggio a Django Reinhardt, il primo grande chitarrista jazz europeo che perse l’uso di due dita della mano all’età di otto anni.

Il trio, formatosi nel 2012, è composto da Nunzio Ferro e Vittorio Menga alle chitarre e da Nicola Scagliozzi al contrabasso.

Domenica 29 dicembre, alle ore 18.30, torna in scena Mr. Mustache con “Comedy Show”, un esilarante one man show che promette risate per grandi e piccoli.

Nei panni di un’incantatore di serpenti, di un musicista o di un mago, Mr. Mustache si troverà sempre in disequilibrio alle prese con situazioni che sfuggono al suo controllo.

Con questi eventi inizia la seconda parte di questa edizione del Festival dei Cinque Continenti, intitolata “Meraviglie in scena: il nuovo anno tra ritmo e leggerezza”, che si concluderà il 6 gennaio, inaugurando il nuovo anno con energia e meraviglia, celebrando il piacere di ritrovarsi insieme e lasciarsi stupire da spettacoli di ogni tipo.