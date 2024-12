La giornalista Cecilia Sala arrestata a Teheran, è in isolamento a Evin

Da otto giorni Cecilia Sala è in una cella del famigerato carcere di Evin, a Teheran, in isolamento ma per fortuna “in buone condizioni di salute”.

Dell’arresto in Iran della giornalista di Chora Media e del Foglio si è saputo solo oggi, quando ormai il riserbo non era più sostenibile, con familiari e colleghi sempre più in apprensione e il governo che, da Palazzo Chigi alla Farnesina, è “al lavoro per riportarla in Italia al più presto”.

A raccontare come sono andate le cose, una volta che la vicenda è venuta alla luce, sono stati proprio i suoi colleghi: “Cecilia era partita il 12 dicembre da Roma per l’Iran con un regolare visto giornalistico.

Aveva fatto una serie di interviste e realizzato tre puntate del suo Stories”, spiega una nota di Chora News, la seguitissima piattaforma di podcast diretta da Mario Calabresi.

ANSA