“Essere Insicuri”: nuovo evento Lunedì 5 maggio prossimo, a partire dalle ore 10, presso lo stabilimento Omniawork-App Energia

Nuovo evento nell’ambito progetto “Essere Insicuri”, promosso dalla UIL Basilicata, con le direzioni scolastiche dell’IPSIA Giorgi e dell’Istituto Galilei di Potenza. Lunedì 5 maggio prossimo, a partire dalle ore 10, presso lo stabilimento Omniawork srl e App- Energia srl , zona industriale di Tito Scalo, si svolge l’incontro “Sei sicura/o che è sicuro?. Come si lavora in sicurezza”. All’incontro intervengono Vito Panebianco amministratore delegato Omniawork-App Energia srl, Lucia Girolamo dirigente scolastico “G.Galilei”, Michele Carmine Nigro, dirigente scolastico “Giorgi”, Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil, Giovanni Decaria responsabile formazione App Energia srl. Le conclusioni sono affidate a Ivana Veronese, segretaria confederale Uil. Le studentesse e gli studenti del Galilei e del Giorgi che partecipano al progetto inserito nel Ptco (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), dopo le attività già svolte nei due istituti, avranno la possibilità di verificare direttamente in uno stabilimento, con formatori esperti nella sicurezza, le azioni e gli strumenti per la sicurezza sul lavoro.