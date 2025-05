Skype chiude il 5 maggio, si può passare a Teams

Come annunciato a fine febbraio da Microsoft, il 5 maggio va in pensione Skype l’applicazione che per 22 anni ha messo in contatto audio e video il mondo intero.

La società di Redmond si concentra su Teams, definita “il moderno di comunicazione e collaborazione” già utilizzato da “320 milioni di persone”.

Da fine febbraio gli utenti che ancora utilizzano Skype sono stati invitati – se vogliono – a migrare su Teams. Ancora per pochi giorni se si avvia l’app Skype su smartphone o computer appare una notifica che inviata a procedere con la migrazione dei dati, oppure a esportare solo i dati.

Nel caso si segua la strada del passaggio a Teams, è semplice. Bisogna collegarsi alla pagina e cliccare sul pulsante Scarica Teams; fare click sul bottone Scarica Teams per Windows o Scarica Teams per Mac, in base al sistema operativo che si utilizza; aprire l’installer del programma e seguite la procedura guidata per completare l’installazione (cliccando sui pulsanti Continua e Installa).

Terminata l’installazione di Teams, si esegue il login usando le proprie credenziali Skype. In questo modo tutte le chat Skype non verranno perse e si ritroveranno direttamente all’interno di Teams.

Microsoft ha reso noto che i dati Skype saranno disponibili fino a gennaio 2026 per l’esportazione o la cancellazione.

Per chi non volesse passare a Teams, sul mercato non mancano i programmi per le videochiamate. Tra questi c’è Zoom, diventato popolare con la pandemia; Google Meet, integrato nella suite Workspace dell’azienda californiana e le chat WhatsApp e Messenger, solo per citarne alcune.

ANSA