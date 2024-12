Il gen. Minicucci incontra il presidente Bardi

lI generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha incontrato oggi nel palazzo regionale il presidente Vito Bardi.

Legati da una vecchia amicizia, Bardi e Minicucci si sono soffermati sul ruolo dei Carabinieri per garantire sicurezza e controllo alle comunità lucane: “Il binomio Arma-territorio – ha detto il comandante – è una cifra distintiva dell’istituzione e l’etica con cui il personale della Benemerita svolge la propria attività di controllo è garanzia di risultato”.

Minicucci ha ringraziato la Regione per lo sforzo finanziario rivolto alle caserme dell’Arma sul territorio e, in particolare, alla caserma “Lucania” di Potenza: “Un’attenzione che testimonia – ha detto il generale – il forte legame tra istituzioni”.

Bardi ha espresso il proprio apprezzamento per “il sacrificio e il lavoro instancabile dei Carabinieri. Non sono solo un simbolo di legalità e giustizia, ma – ha aggiunto il presidente – rappresentano anche un punto di riferimento per la comunità.

Grazie al loro impegno possiamo vivere in un ambiente più sicuro, dove i nostri diritti e le nostre libertà sono protetti. La loro dedizione e il loro coraggio sono un esempio per tutti noi”.