Assessore Cupparo : aiuti alle imprese per i mercati online

È stata pubblicata sul Bur ordinario n. 35 del 1 luglio 2025 la determinazione dirigenziale n. 15BB.2025/D.01404 del 18/06/2025 con la quale si è proceduto allo scorrimento di altre 31 istanze dell’Avviso Pubblico “Voucher per la Promozione e Commercializzazione Digitale del Territorio Lucano, e per la commercializzazione On Line dei Servizi e Prodotti Turistici delle Pmi Lucane”. La dotazione finanziaria complessiva dell’A.P. è pari a 200 mila euro.

La misura di aiuti per la “promocommercializzazione digitale” – sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo – è lo strumento agevolativo finalizzato a favorire interventi volti a sostenere e rafforzare la presenza delle imprese che operano nel settore dei servizi turistici sul mercato digitale.

Un A.P. dunque diretto a selezionare e finanziare interventi a sostegno delle imprese che vogliono migliorare il proprio posizionamento sui mercati digitali, consentendo di migliorarne la visibilità a livello nazionale e internazionale. In particolare, si intende favorire la digitalizzazione delle imprese e l’implementazione della loro presenza su piattaforme digitali per la promozione e commercializzazione delle imprese quindi dell’offerta turistica territoriale rafforzando i fattori di competitività.

Queste le categorie ammesse a contributi da 3 a 7 milia euro, secondo i Codici Ateco:

55.10 Alberghi e strutture simili; 55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni; 55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 55.90 Altri alloggi; 56.10.1 Ristorazione con somministrazione; 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie; 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio; 79.12.00 Attività dei tour operator.

Le spese ammesse ad agevolazione possono riguardare una od entrambe le tipologie di investimento: