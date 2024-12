Presidente Bardi si congratula con il neo ministro Foti

“La sua esperienza è una garanzia di competenza e impegno per il nostro Paese e per il Mezzogiorno”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta la nomina di Tommaso Foti a ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr.

“Sono certo – aggiunge Bardi – che il neo ministro riuscirà a guidarci con lungimiranza nelle sfide che ci attendono, promuovendo lo sviluppo e la coesione del Sud attraverso la realizzazione di progetti in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di valorizzare le risorse territoriali”.