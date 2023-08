Basilicata: anche Caiata (FdI) contro la giunta di centrodestra

Sulla sanità, in Basilicata, “è il momento di voltare pagina e il presidente, in primis, dovrà porre rimedio agli errori finora commessi”.

Dopo l’intervento di ieri del senatore Gianni Rosa, oggi è un altro parlamentare di Fratelli d’Italia, il deputato Salvatore Caiata, a intervenire in maniera critica sull’operato della giunta lucana di centrodestra guidata dal 2019 da Vito Bardi.

L’attuale assessore alla Sanità è Francesco Fanelli (Lega), mentre Fratelli d’Italia è rappresentata in Giunta da Cosimo Latronico (Ambiente) e Alessandro Galella (Agricoltura).

In particolare, Caiata ha evidenziato che Bardi deve avere “la consapevolezza che Fratelli d’Italia sosterrà ogni azione che consenta ai cittadini lucani di curarsi in casa propria in tempi ragionevolmente rapidi e senza dover sopportare, oltre le cure, anche il peso degli spostamenti in giro per l’Italia.

Anche perché il costo delle cure fuori regione rimane sempre a carico del bilancio regionale”.

“Che la sanità lucana non brilli di efficienza gestionale ed operativa – ha aggiunto il parlamentare eletto in Basilicata – è sotto gli occhi di tutti e bene ha fatto il senatore Rosa a stimolare il governo regionale nell’arginare, in tempi rapidi anzi rapidissimi, le carenze che col tempo potrebbero diventare irreversibili”. Caiata ha fatto riferimento “alle parole” di Rosa “che ha invocato un vero e proprio Piano Marshall a salvezza della Sanità Lucana e dell’emigrazione obbligata dei pazienti fuori regione”. “E’ da tempo – ha continuato il deputato – che Fratelli d’Italia chiede al presidente di intervenire fattivamente sulle lungaggini delle liste d’attesa, sulla riorganizzazione dei nosocomi lucani e sulla professionalità dei medici e personale sanitario occupato in regione”. “Ad oggi, però, gli uffici di Via Verrastro (sede della Regione Basilicata) si sono caratterizzati più per attività di gossip che per scelte mirate alla risoluzione dei problemi che, in prima persona – ha concluso Caiata – colpiscono i cittadini della Basilicata”.

ANSA